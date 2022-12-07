CDPR хотіла показати геніталії головного героя у вступній сцені Відьмака 3

Вступна сцена з The Witcher 3: Wild Hunt, де Геральт приймає ванну, вже стала культовою. Втім, як з'ясувалося, вона могла бути ще й доволі пікантною та навіть еротичною.

Вступна сцена з The Witcher 3: Wild Hunt, де Геральт приймає ванну, вже стала культовою. Однак вона могла бути набагато пікантнішою та навіть еротичнішою.

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Геральт у The Witcher 3: Wild Hunt міг бути голим

Розробники з CD Projekt RED серйозно роздумували над демонстрацією геніталій головного героя в цьому епізоді. Такою інформацією поділився провідний дизайнер квестів в серії The Witcher і виконувач обов'язків наративного дизайнера Філіпп Вебер.

Він відреагував на повідомлення виконавчого продюсера і шоураннера Cyberpunk: Edgerunners Рафала Джакі у твітері. Останній опублікував пост про те, як у згаданому аніме хотіли показати геніталії Девіда.

Досі пам'ятаю тему на понад 100 повідомлень у сторонній гілці нашої корпоративної пошти під час розробки The Witcher 3, де люди обговорювали, чи покажемо ми пеніс Геральта у ванній. Я був за,

– зізнався Філіпп Вебер.

Стартова сцена The Witcher 3: Wild Hunt – дивіться відео