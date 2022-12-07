Вводная сцена из The Witcher 3: Wild Hunt, где Геральт принимает ванную, уже стала культовой. Однако она могла быть гораздо пикантнее и даже эротичнее.

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Геральт у The Witcher 3: Wild Hunt мог быть голым

Разработчики из CD Projekt RED серьезно размышляли над демонстрацией гениталий главного героя в этом эпизоде. Такой информацией поделился ведущий дизайнер квестов в серии The Witcher и исполняющий обязанности нарративного дизайнера Филипп Вебер.

Он отреагировал на сообщения исполнительного продюсера и шоураннера Cyberpunk: Edgerunners Рафала Джаки в твиттере. Последний опубликовал пост о том, как в упомянутом аниме хотели показать гениталии Дэвида.

До сих пор помню тему более 100 сообщений в посторонней ветке нашей корпоративной почты во время разработки The Witcher 3, где люди обсуждали, покажем ли мы пенис Геральта в ванной. Я был за,

– признался Филипп Вебер.

Стартовая сцена The Witcher 3: Wild Hunt – смотрите видео