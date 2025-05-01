The Witcher 3 дотягнувся до Skyrim, а успіхи Phantom Liberty викликають "глибоке задоволення"

Рольовий екшен The Witcher 3: Wild Hunt від польської студії CD Projekt Red відсвяткував своє 10-річчя з новим рекордом – гра розійшлася тиражем у 60 мільйонів копій, зрівнявшись за цим показником із культовою Skyrim.

Про це компанія повідомила у фінансовому звіті за перший квартал 2025 року. Загальний виторг від The Witcher 3 сягнула 2,4 мільярда злотих, або приблизно 639 мільйонів доларів, розповідає 24 Канал.

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Як зазначив співкерівник CD Projekt Адам Бадовський, третя частина пригод Ґеральта стала поворотною точкою в історії студії й досі надихає команду на роботу над новою трилогією.

Наразі над четвертою частиною саги, в якій головну роль виконує Цирі, працює 422 з 730 працівників CD Projekt Red. Очікується, що The Witcher 4 побачить світ не раніше 2027 року – розробка йде повним ходом.

Компанія також повідомила про успішні продажі доповнення Phantom Liberty до Cyberpunk 2077. Від моменту релізу у вересні 2023 року воно розійшлося тиражем понад 10 мільйонів копій.

Це означає, що його придбав щонайменше кожен третій гравець, який володіє Cyberpunk 2077 – базова гра продалася в кількості понад 30 мільйонів примірників.

Інший співдиректор CD Projekt, Міхал Новаковський, зазначив, що результати Phantom Liberty викликають у менеджменту "глибоке задоволення".

На цьому історія Cyberpunk не завершується: у червні 2025 року гру випустять для Nintendo Switch 2. Студія навіть показала геймлей на новій консолі. А тим часом триває робота над повноцінним сиквелом – Cyberpunk 2 вже перейшов у фазу препродакшену.