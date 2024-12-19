Розробники The Witcher 4 розкрили розмір карти та кількість квестів у грі

CD Projekt Red не припиняє коментувати майбутню четверту частину "Відьмака". Компанія вже розповіла про головних героїв і наявність Геральта в сюжеті, а тепер розкрила масштаб карти та навіть кількість квестів, які ми зможемо пройти.

Деталі

Під час нещодавнього інтерв'ю CD Projekt Red повідомили, що The Witcher 4 матиме "більш-менш" такий самий розмір мапи, який ми бачили у The Witcher 3. З цього можна зробити висновок, що контенту на нас чекає дуже багато. Компанія нічого не каже про конкретні локації, крім маленького північного села, у якому відбувалася дія трейлера. Судячи з цього факту, а також найпершого зображення, яке опублікували кілька років тому, щоб анонсувати четверту частину (медальйон у снігу), принаймні більшість подій відбуватимуться на півночі, повідомляє 24 Канал з посиланням на GameRanx.

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Розробники кажуть, що The Witcher 4 буде великою грою, але насправді команда віддаватиме перевагу якості, а не кількості. Вона не збирається перевантажувати нас надміру роздутими й порожніми локаціями, а також має "величезні" амбіції, тому збирається "створити надзвичайно захоплюючий досвід" на тих же масштабах території, що й раніше.

Що стосується квестів, то й тут ситуація аналогічна: кількість завдань, які ви зможете знайти по віртуальному світу "Відьмака" буде приблизно такою ж, як у The Witcher 3. Якщо ви грали у цю гру, то знаєте, що сумувати там точно не доводиться: знайти завдання для себе можна в кожному поселенні, на випадкових точках, схованих на карті, а також навіть просто зустрівши людину на дорозі.

Сюжет

Під час того ж інтерв'ю розробники також заявили, що події The Witcher 4 відбуватимуться через кілька років після подій The Witcher 3: Wild Hunt. У сиквелі вони прагнуть створити привабливий досвід для новачків, водночас виправдавши очікування вже наявної спільноти фанатів. Тому просять шанувальників "довіряти процесу", оскільки вони намагаються створити щось універсальне.

З інших новин, Геральт буде в The Witcher 4, але ніхто не може сказати, якою саме буде його роль.