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Ми вже давно знаємо, що у новому проєкті студія переходить на новий рушій, але це дещо пригальмує команду, оскільки вона досі не працювала з Unreal Engine 5, тож спочатку муситиме добре його вивчити. Але Міхал Новаковскі запевняє, що хвилюватися не варто: "Зміна технології для нас не змінює того факту, що ми завжди будемо амбітними. І наступна гра, яку ми зробимо, не буде меншою і не буде гіршою. Вона буде кращою, більшою, масштабнішою за The Witcher 3, вона буде кращою за Cyberpunk. Тому що для нас неприйнятно так починати, – сказав CEO компанії. Цю та кілька інших цитат зібрало видання Eurogamer, щоб підсумувати те, що ми чули про майбутню гру, пише 24 Канал.

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Ми не хочемо повертатися назад. Навіть якщо будуть якісь "пітливі моменти" й, можливо, навіть якісь погані речі відбуватимуться, все одно, я думаю, що ми спробуємо зробити все можливе, щоб досягти ще більшого, ніж те, чого ми досягли в минулі роки. Тож технологія не повинна бути для нас перепоною,

– каже Новаковскі.

Говорячи про технології, стаття також містить цитату віцепрезидента з технологій Чарльза Тремблея щодо раптового загадкового рішення перейти з RED Engine на Unreal Engine 5, починаючи з The Witcher 4. Спочатку він сказав, що CD Projekt RED дуже пишається своїми досягненнями на RED Engine, включаючи Cyberpunk 2077. Однак студія помітила, що працювати з кількома проєктами одночасно було проблематично, тоді як з UE5 це мало б бути простіше.

"Ідея полягала в тому, що ми можемо просувати технологію, ми можемо нарешті дозволити всім технічним спеціалістам компанії працювати разом над різними проєктами, а не зосереджуватися на одній технології, яку дуже важко поширювати між іншими проєктами", – заявив Чарльз Тремблей.

Він не уточнив, у чому саме проявляється ця складність і чому компанії було важко суміщати різні ігри, маючи один рушій.

Інший ключовий аспект полягає в тому, що для The Witcher 4 і наступних майбутніх ігор CDPR зі зрозумілих причин хоче уникнути повторення ситуації з Cyberpunk 2077 на консолях. З цієї причини вони зараз стежать за тим, щоб усі версії гри працювали однаково добре на всіх етапах розробки.

"Те, що консоль працює із запізненням, більше неприйнятно, і це частина нашого процесу. Тому ми робимо огляди на консолі, щоб точно знати, де ми знаходимося на всіх платформах", – каже він.

Тремблей також натякнув, що, швидше за все, не буде запуску лише на ПК, хоча це могло б допомогти надати кращу оптимізацію, зосередившись на одній платформі за один раз, щоб згодом перейти до інших.

Нарешті, генеральний директор Міхал Новаковскі обговорив маркетинговий план для The Witcher 4. Студія не хоче довгої маркетингової фази, як у випадку з Cyberpunk 2077, тому мета — почати приблизно за рік до запуску, а не за два роки. При цьому директор також додав, що це не означає, що до початку повномасштабної маркетингової кампанії не буде тизерів або чогось подібного. Це залишає фанатам трохи надії побачити щось із наступної гри студії вже наступного року.