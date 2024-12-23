Ще більше романтики

Романтичні можливості завжди грали велику роль у кожній з частин "Відьмака" від CD Projekt Red, починаючи з часів оригінального The Witcher. У першій грі гравці могли завести ті чи інші стосунки з кількома персонажами, включаючи дріаду, Шані та Трісс. Із часом особисте життя Геральта ускладнилося настільки, що в The Witcher 3 ми опинились у любовному трикутнику. Ймовірно, щось схоже чекатиме на нас і в наступній трилогії, де головною героїнею буде Цірілла, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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CDPR каже, що продовжить досліджувати це питання й підніме його на новий щабель. Режисер Себастьян Калемба сказав, що фанати можуть очікувати романтичних можливостей у новій частині:

Безумовно. Це частина того, як ми робимо ігри. Це частина людської природи. Це дуже нормальна річ. Без цього, я думаю, ми не змогли б розповісти повну історію,

– сказав він виданню GameSpot.

Він також запевнив фанатів, що команда зосередиться на "дуже змістовній" розповіді в цьому плані. За його словами, команда хоче "приділити цьому багато уваги і зробити надзвичайно привабливим і дуже змістовним. Це не просто романтика заради романтики".

Що це може означати для романтичних стосунків Цірі у The Witcher 4, ще належить з'ясувати, враховуючи відсутність її любовних інтересів у попередній частині гри. Але, пам'ятаючи пригоди Геральта, можна припустити, що нас очікує щось не менш відверте.

Що ми знаємо про Ціріллу

Зазначимо, що книги Сапковського, які лягли в основу всіх ігор, у певний момент натякали на бісексуальність Цірілли, оскільки вона мала стосунки з Містле, дівчиною з дворянської сім'ї, котра перебувала у полоні Нільфґаарду, пізніше у мародерів, а згодом стала однією з банди "Щурів".

Можна лише припустити, що CD Projekt Red збереже зацікавленість Цірілли як жінками, так і чоловіками, що дасть гравцям вельми широкі можливості для кастомізації персонажа, однак студія, швидше за все, триматиме свої плани в таємниці до самого виходу гри.