CD Projekt таємно готує ще одного "Відьмака": перші подробиці вже злили в мережу

Франшиза "Відьмак" може отримати ще один несподіваний спін-оф. Інсайдери стверджують, що CD Projekt готує новий мережевий проєкт, який досі не показували публіці, але деякі подробиці вже просочилися в мережу.

Про нову гру у всесвіті "Відьмака" повідомляє портал MP1st, який отримав інформацію від власних джерел. За даними журналістів, польська студія CD Projekt Red працює не лише над раніше анонсованим Project Sirius, а й над ще одним мережевим проєктом у популярному фентезійному всесвіті.

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За інформацією інсайдерів, йдеться про умовно-безкоштовний кооперативний рольовий екшен. Гру нібито готують для персональних комп'ютерів і мобільних пристроїв. Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

Події проєкту розгортаються у 1230 році – задовго до подій основної трилогії та в той період, коли Ґеральт із Рівії ще був молодим відьмаком. Водночас головним героєм стане не сам Білий Вовк. Джерела стверджують, що гравцям дозволять створити власного персонажа завдяки редактору зовнішності.

Основою ігрового процесу стануть традиційні для відьмаків контракти на винищення монстрів у різних регіонах світу. Повідомляється, що бойова система поєднає блокування ударів, ухилення, парирування та видовищні добивання супротивників.

Також гравці зможуть розвивати персонажа через здібності різних шкіл відьмаків, використовувати магічні знаки та самостійно готувати еліксири для битв із небезпечними чудовиськами.

Хто може створювати гру

Окрему увагу привертає питання розробника проєкту. MP1st припускає, що за грою може стояти американська студія Scopely, відома насамперед мобільними хітами на кшталт Monopoly Go.

Підставою для таких припущень стала офіційно підтверджена співпраця між CD Projekt і Scopely, про яку компанії оголосили ще у березні 2025 року. Тоді сторони повідомили про спільний проєкт за однією з франшиз CD Projekt, але не уточнили, про який саме всесвіт йдеться.

Scopely належить саудівському холдингу Savvy Games Group і спеціалізується переважно на мобільних іграх із сервісною моделлю розвитку. Саме тому чутки про вихід нового "Відьмака" одночасно на ПК та смартфонах виглядають цілком логічно.

Коли чекати анонс

Попри появу нових подробиць, офіційна презентація може відбутися ще нескоро.

У фінансовому звіті CD Projekt за перший квартал 2026 року керівництво компанії вже коментувало партнерство зі Scopely. Співгенеральний директор Міхал Новаковський заявив, що компанія поки не готова представляти спільний проєкт широкій аудиторії.

За його словами, анонсу цієї гри у 2026 році чекати не варто. Це означає, що навіть якщо інформація інсайдерів відповідає дійсності, офіційне розкриття деталей може відбутися лише у наступні роки.

Наразі CD Projekt паралельно працює одразу над кількома великими проєктами у всесвіті "Відьмака". Серед них – нова основна частина серії, відома під кодовою назвою Polaris, а також мультиплеєрний Project Sirius. Якщо інформація MP1st підтвердиться, фанати отримають ще один спосіб досліджувати світ відьмаків – цього разу в кооперативному форматі та з можливістю створити власного мисливця на монстрів.