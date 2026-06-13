Досвідчені геймери знають, що якщо слідкувати за безплатними іграми в Steam, то бібліотека на платформі може рости сама собою, без жодних витрат. Зайвим підтвердженням цьому є роздача проєкту Juvty Worlds, інформує 24 Канал.

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Чому варто забрати безплатно Wild Terra 2: New Lands?

Цього разу "пропозицією від якої неможливо відмовитися" стала Wild Terra 2: New Lands.

Рольова гра з відкритим світом пропонує гравцям поринути у середньовічний фентезійний сетинг та опанувати собі ремесло до душі, розвинувши свої навички у ньому до рівня Майстра.

Відтак ви можете стати будівельником, ковалем, цілителем, ювеліром, пекарем чи ще ким забажаєте – професій хоч відбавляй.

Створюючи різноманітні вироби (наприклад обладунки) ви зможете продавати їх іншим гравцям, оскільки гра має елементи MMO.

Слід зазначити, що створення предметів у грі це складний та цікавий процес. Вам доведеться здобувати ресурси, виконувати умови та бути повністю залученим в нього аби досягти успіху.

Трейлер гри: дивіться відео

Окрім того ви зможете приручити собі пухнастого компаньйона, ходити в рейди, зачищати підземелля чи кидати виклик грізним босам – себто робити усе те, за що геймери люблять жанр RPG.

При цьому Wild Terra 2 не має системи класів, а ваш підхід до бою залежить лише від обраного спорядження. За одну сутичку ви можете встигнути побути лучником, мечником та бойовим магом, що суттєво додає барв ігровому процесу.

З моменту релізу в 2022 році відгуки гравців на Wild Terra 2 знаходяться на рівні "змішані", де 62% рецензій є позитивними. Одначе, як відмічає Gamerant, якщо поглянути на огляди після останніх оновлень, то більшість з них є схвальними.

Приємним сюрпризом є наявність у грі української текстової локалізації.

Безплатно отримати Wild Terra 2: New Lands можна до 20:00 15 червня, тож поспішіть, якщо вас зацікавила ця пропозиція. А до 18 червня в Steam також можна забрати цікавий безплатний симулятор виживання з парадоксально затишною атмосферою.