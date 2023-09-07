Попри те, що Titanfall 2 від початку була хорошою грою, спочатку її не помічали з багатьох причин. Серед них ексклюзивність платформи Origin для ПК і конкуренція з боку конкуруючих ігор FPS, як от Battlefield 1 і Call of Duty: Infinite Warfare.

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Новий спалах популярності Titanfall 2

Titanfall 2 можна вважати одним із найбільш унікальних шутерів від першої особи на ринку. У грі гравці керують страхітливими, але спритними екзоскелетами та їхніми пілотами, які мають широкий спектр здібностей, як от бігання по стінах і маскування.

На відміну від свого приквела, Titanfall 2 також мав драматичний режим одиночної кампанії, який хвалили багато геймерів за ігровий процес і дизайн рівнів. На жаль, популярність гри з часом коливалася: деякі лояльні шанувальники високо цінували її, але багато інших гравців час від часу пропускали гру з різних причин.

Titanfall 2 отримала величезну знижку на Steam – у розмірі 90%. Протягом обмеженого часу Titanfall 2 Ultimate Edition, яке містить гру та всі її DLC, коштує лише 2,99 долара або ж 79 гривень для українських користувачів.

Трейлер гри Titanfall 2: дивіться відео

Пропозиція почалася 4 вересня і закінчиться 18 вересня. Завдяки невеликій ціні, яка зробила гру більш доступною для ширшої аудиторії, Titanfall 2 зараз насолоджується новою хвилею популярності серед геймерів.

За даними SteamDB, 6 вересня 2023 року в Titanfall 2 одночасно грали щонайменше 21 тисяча 814 гравців. 1 травня 2021 року гра досягла свого історичного піку в 27 тисяч 631 одночасного гравця. Тоді гра протягом вихідних була повністю безкоштовною.

Це величезне досягнення для гри, оскільки в Titanfall 2 було лише 7 тисяч одночасних гравців, коли вона вийшла на Steam.