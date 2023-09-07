Steam пропонує 90% знижку на яскравий шутер: це створило справжній наплив геймерів

Один із найпопулярніших шутерів від першої особи 2016 року отримав новий сплеск популярності завдяки нетривалому розпродажу на Steam. Мова про Titanfall 2, який ще після виходу отримав визнання критиків.

Попри те, що Titanfall 2 від початку була хорошою грою, спочатку її не помічали з багатьох причин. Серед них ексклюзивність платформи Origin для ПК і конкуренція з боку конкуруючих ігор FPS, як от Battlefield 1 і Call of Duty: Infinite Warfare.

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Новий спалах популярності Titanfall 2

Titanfall 2 можна вважати одним із найбільш унікальних шутерів від першої особи на ринку. У грі гравці керують страхітливими, але спритними екзоскелетами та їхніми пілотами, які мають широкий спектр здібностей, як от бігання по стінах і маскування.

На відміну від свого приквела, Titanfall 2 також мав драматичний режим одиночної кампанії, який хвалили багато геймерів за ігровий процес і дизайн рівнів. На жаль, популярність гри з часом коливалася: деякі лояльні шанувальники високо цінували її, але багато інших гравців час від часу пропускали гру з різних причин.

Titanfall 2 отримала величезну знижку на Steam – у розмірі 90%. Протягом обмеженого часу Titanfall 2 Ultimate Edition, яке містить гру та всі її DLC, коштує лише 2,99 долара або ж 79 гривень для українських користувачів.

Трейлер гри Titanfall 2: дивіться відео

Пропозиція почалася 4 вересня і закінчиться 18 вересня. Завдяки невеликій ціні, яка зробила гру більш доступною для ширшої аудиторії, Titanfall 2 зараз насолоджується новою хвилею популярності серед геймерів.

За даними SteamDB, 6 вересня 2023 року в Titanfall 2 одночасно грали щонайменше 21 тисяча 814 гравців. 1 травня 2021 року гра досягла свого історичного піку в 27 тисяч 631 одночасного гравця. Тоді гра протягом вихідних була повністю безкоштовною.

Це величезне досягнення для гри, оскільки в Titanfall 2 було лише 7 тисяч одночасних гравців, коли вона вийшла на Steam.