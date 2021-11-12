Тодд Говард відповів на цікаві питання геймерів: про Starfield, TES 6, Fallout 5 та інше

Виконавчий продюсер та лице Bethesda Softworks Тодд Говард провів QA сесію на Reddit, у рамках якої відповів на деякі цікаві запитання користувачів про майбутні ігри студії. Детальніше у матеріалі.

Щоб відзначити 10–ту річницю однієї з найбільш успішних та популярних ігор студії, а саме The Elder Scrolls V: Skyrim – сам Тодд Говард вирішив поспілкуватися з шанувальниками в онлайн режимі та відповісти на запитання, що їх найбільше хвилюють.

До теми Часові рамки та трохи історії: Bethesda заінтригувала фанатів новою інформацією про Starfield

Про Starfield

Одним із найбільш популярних запитань було те, коли саме фанатам слід очікувати на нову інформацію про найбільш амбітний проєкт Bethesda – космічну RPG Starfield. За словами розробника, компанія планує провести великий показ гри уже влітку 2022 року на виставці E3.

Проте вже зараз Говард розкрив деякі деталі про проєкт. Зокрема стало відомо, що Starfield буде однією з перших ігор де гравцям дозволять вибирати займенник, яким до них будуть звертатися незалежно від фізіологічних особливостей персонажа.

Концепт-арт однієї з планет у Starfield / скриншот з YouTube

Попри таку прогресивність думок, схоже, що і деякі старі проблеми з попередніх ігор студії перекочують у новий проєкт. Це стосується славнозвісних відносин головних героїв з драбинами.

Кожен, хто грав хоча б в одну з ігор компанії у минулому, міг помітити дивну особливість: щоразу, коли персонаж взаємодіє з драбиною, гра переходить до екрана завантаження замість того, щоб дозволити гравцеві просто по ній піднятися.

Користувач Reddit під ніком OdahP запитав, якою буде ця ситуація у майбутній науково-фантастичній RPG. На що Говард відповів, що "попри появу суперкомп'ютерів та обладнання наступного покоління, сходи є нашим заклятим ворогом". На додачу директор Bethesda підтвердив підозри користувача про те, що у Starfield буде анімація користування драбиною, яку не можна буде скасовувати.

"Відкрий драбину" – один із мемів від Bethesda / зображення з Reddit

Відсутність такої, здавалося б, простої механіки одразу стала джерелом жартів у коментарях, а кілька користувачів Reddit й узагалі запропонували перейменувати гру в "Ladderfield". Ну що ж, зате у ній будуть роботи-компаньйони.

А змінити ситуацію з драбинами завжди зможуть спробувати модери, адже як заявив Тодд: "За нашим планом у грі буде повна підтримка модів, як і в наших попередніх проєктах. Наша спільнота модерів з нами вже 20 років. Нам подобається те, що вони роблять, і ми сподіваємося, що ще більше з них розпочнуть з цього свою кар'єру.".

Про The Elder Scrolls 6

За словами Говарда розробники з Bethesda давно хотіли створити гру в новій франшизі, тому виробництво Starfield знаходиться у студії у більшому пріоритеті, ніж The Elder Scrolls 6, проте шанувальників "сувоїв" це не повинно непокоїти, адже команда також працює і над тим, щоб TES 6 стала найкращою грою в серії та перевершила навіть Skyrim.

Єдиний тизер TES 6



На запитання користувача thenumber6ix про те чи є якісь новини про TES 6, Тодд пожартував: "Цього року до Дня батька мій син подарував мені листівку з написом: "Ти чудовий тато, але де TES6?"."

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Про серію Fallout

Одним із найцікавіших питань щодо Fallout стало питання про гру, яку навіть не розробляв сам Тодд Говард. Фанат під ніком TheSkyGamezz запитав у розробника, що той думає про Fallout: New Vegas. Говард відповів досить просто, сказавши: "Чудова гра, великий фанат Obsidian, і у нас там багато друзів".

Звичайно, відповідь куца, але цей коментар служить додатковим доказом того, що Bethesda дуже шанує Нью-Вегас, який для багатьох шанувальників є найкращою частиною франшизи. Зовсім інша справа, чи приведуть хороші стосунки між двома компаніями до ймовірно продовження чи бодай ремастеру.

Постер Fallout: New Vegas / зображення gamerant

Також одкровенням для багатьох стала заява про те, що якби Bethesda не придбала права на серію Fallout у 2004 році, то вона все одно б випустила гру про апокаліпсис. Це був би повністю оригінальний продукт, який уже навіть "мав назву Apocalypse Road та чудовий логотип із дорожнім знаком".

Що стосується довгоочікуваного продовження серії – Fallout 5, то Говард не був багатослівним. За його словами, команда розробників уже має деякі ідеї та напрацювання, проте весь процес все ще знаходиться на початковій стадії та не зрушить з неї допоки студія не закінчить два попередні проєкти.

Про життя студії

Одним із питань які зацікавили користувачів стало те чи не непокоять директора Bethesda часові "розриви", які стаються між релізами частин франшиз.

Команда Bethesda під час розробки Skyrim / зображення bethesda.net

Говард розповів, що це дійсно є одним із предметів занепокоєння і він та вся команда хотіли б радувати шанувальників новими проєктами частіше і в тому числі задля цього була підписана угода із Microsoft. Завдяки збільшенню бюджетів зараз проходить розширення студії та найняття нових співробітників, які допоможуть компанії швидше реалізовувати заплановане.

Наостанок Тодд подякував усім шанувальникам за їхні запитання та запевнив, що для розробників підтримка фанатів – це одна із найважливіших речей у світі.