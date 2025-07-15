Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 потрапила в скандал через великодку – її вже пообіцяли прибрати
- У Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 знайшли суперечливу "великодку", яка зображає копію гри Guitar Hero у смітнику.
- Iron Galaxy пообіцяли видалити "великодку" в наступному оновленні та заявили, що розслідують, як вона взагалі з'явилася в грі.
Творці Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 оголосили, що видалять суперечливу великодку, яку нещодавно знайшли геймери, та заявили, що не знають як вона взагалі опинилася в грі.
Нещодавно Iron Galaxy представили широкій публіці Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 – проєкт, який переосмислює третю та четверту частини відомої серії симулятора скейтбордингу, інформує 24 Канал.
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Окрім добре відомих локацій з оригінальних ігор, в Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 також з'явилося кілька нових місцин для дослідження, де серед іншого на гравців очікує чимало "великодок", одна з яких втягнула розробників у мініскандал.
Мова про знахідку на локації під назвою Waterpark, де в одному зі сміттєвих контейнерів можна помітити копію іншої відомої гри нульових – Guitar Hero.
Низці геймерів не сподобалося таке ставлення розробників до конкурентів, на що офіційний профіль студії Iron Galaxy на Reddit поспішив дати відповідь.
Зокрема, творці гри пообіцяли видалити "великодку" вже в наступному оновленні.
Ми з найвищою повагою ставимося до всіх, хто створює ігри, і ми з'ясовуємо, як це туди взагалі потрапило. Дякуємо спільноті за те, що звернули нашу увагу на це,
– написали розробники.
Складно повірити, що цей елемент міг бути не узгоджений з усіма в компанії, тому чимало геймерів все ще сумніваються у щирості вибачень Iron Galaxy, однак задоволені тим, що цей "дотеп" приберуть з проєкту.