Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 потрапила в скандал через великодку – її вже пообіцяли прибрати

Творці Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 оголосили, що видалять суперечливу великодку, яку нещодавно знайшли геймери, та заявили, що не знають як вона взагалі опинилася в грі.

Нещодавно Iron Galaxy представили широкій публіці Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 – проєкт, який переосмислює третю та четверту частини відомої серії симулятора скейтбордингу, інформує 24 Канал.

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Контроверсійна великодка потрапила у гру випадково?

Поки шанувальники GTA 4 лише мріють про ремейк, фанати THPS вже мають змогу знову відвідати культові місця, виконати вражаючі комбо та поринути у режими Create-A-Skater та Create-A-Park.

Окрім добре відомих локацій з оригінальних ігор, в Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 також з'явилося кілька нових місцин для дослідження, де серед іншого на гравців очікує чимало "великодок", одна з яких втягнула розробників у мініскандал.

Мова про знахідку на локації під назвою Waterpark, де в одному зі сміттєвих контейнерів можна помітити копію іншої відомої гри нульових – Guitar Hero.

Низці геймерів не сподобалося таке ставлення розробників до конкурентів, на що офіційний профіль студії Iron Galaxy на Reddit поспішив дати відповідь.

Зокрема, творці гри пообіцяли видалити "великодку" вже в наступному оновленні.

Ми з найвищою повагою ставимося до всіх, хто створює ігри, і ми з'ясовуємо, як це туди взагалі потрапило. Дякуємо спільноті за те, що звернули нашу увагу на це,

– написали розробники.

Складно повірити, що цей елемент міг бути не узгоджений з усіма в компанії, тому чимало геймерів все ще сумніваються у щирості вибачень Iron Galaxy, однак задоволені тим, що цей "дотеп" приберуть з проєкту.