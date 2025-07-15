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games Новини Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 потрапила в скандал через великодку – її вже пообіцяли прибрати
15 липня, 11:39
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Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 потрапила в скандал через великодку – її вже пообіцяли прибрати

Максим Задворський
Основні тези
  • У Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 знайшли суперечливу "великодку", яка зображає копію гри Guitar Hero у смітнику.
  • Iron Galaxy пообіцяли видалити "великодку" в наступному оновленні та заявили, що розслідують, як вона взагалі з'явилася в грі.

Творці Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 оголосили, що видалять суперечливу великодку, яку нещодавно знайшли геймери, та заявили, що не знають як вона взагалі опинилася в грі.

Нещодавно Iron Galaxy представили широкій публіці Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 – проєкт, який переосмислює третю та четверту частини відомої серії симулятора скейтбордингу, інформує 24 Канал. 

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Контроверсійна великодка потрапила у гру випадково?

Поки шанувальники GTA 4 лише мріють про ремейк, фанати THPS вже мають змогу знову відвідати культові місця, виконати вражаючі комбо та поринути у режими Create-A-Skater та Create-A-Park. 

Окрім добре відомих локацій з оригінальних ігор, в Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 також з'явилося кілька нових місцин для дослідження, де серед іншого на гравців очікує чимало "великодок", одна з яких втягнула розробників у мініскандал.

Мова про знахідку на локації під назвою Waterpark, де в одному зі сміттєвих контейнерів можна помітити копію іншої відомої гри нульових – Guitar Hero.

Copy of (legally distinct) Guitar Hero in the trash on waterpark. Goes to show IG's respect for Neversoft
byu/will-powers inTHPS

Низці геймерів не сподобалося таке ставлення розробників до конкурентів, на що офіційний профіль студії Iron Galaxy на Reddit поспішив дати відповідь.

Зокрема, творці гри пообіцяли видалити "великодку" вже в наступному оновленні. 

Ми з найвищою повагою ставимося до всіх, хто створює ігри, і ми з'ясовуємо, як це туди взагалі потрапило. Дякуємо спільноті за те, що звернули нашу увагу на це, 
написали розробники.

Складно повірити, що цей елемент міг бути не узгоджений з усіма в компанії, тому чимало геймерів все ще сумніваються у щирості вибачень Iron Galaxy, однак задоволені тим, що цей "дотеп" приберуть з проєкту.