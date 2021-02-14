Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "брутальність" Кратоса та логіка GTA Online

Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент. Цього тижня розгорілася справжня боротьба за першу сходинку, хоча у топі чимало й інших цікавих робіт.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: класичний Маріо та ігри від Electronic Arts

10 місце – Логіка у GTA Online

Кількість лайків – 9 тисяч

Автор – Welcome2Banworld

Вантажівка – 3 тисячі доларів

MG – 13,5 тисяч доларів

Вантажівка із MG – біля мільйона доларів

9 місце – Баг чи правда?

Кількість лайків – 10 тисяч

Автор – henrytyefitzhenry

Я та моя дівчина:

8 місце – Неочікуване "камео" Ілона Маска у N64 Golden Eye

Кількість лайків – 13 тисяч

Автор – bigdog694205

7 місце – Класична ситуація

Кількість лайків – 20 тисяч

Автор – midnighthunder0

Інвентар повний. Викинути щось?

6 місце – Брутальна корівка

Кількість лайків – 41 тисяча

Автор – TheRealSteamedHams

Додавання Кратоса у Fortnite повністю руйнує цього персонажа.

Кратос в оригінальній God of War:

5 місце – Вічний DOOM

Кількість лайків – 47 тисяч

Автор – BBX22

Зіграти в одну зі своїх 85 ігор у Steam, у які я ніколи не грав

Пройти ще один раз DOOM

4 місце – Логіка у відеоіграх

Кількість лайків – 62 тисячі

Автор – Welcome2Banworld

– ти чув якісь кроки?

– чорт...

– звичайно я чув кроки, бо навколо ходить близько 50 людей.

3 місце – Можна навіть спробувати

Кількість лайків – 65 тисяч

Автор – Asemih

У мене є додатковий контролер для тебе.

Додатковий контролер:

2 місце – Момент всього життя

Кількість лайків – 142 тисячі

Автор – NonRock

Геймер: о боже! Я нарешті зробив це! Розробники, ви це бачите!? Ви пишаєтеся мною?

Розробники:

– хтось пройшов відеогру без жодних апгрейдів.

– навіщо?

1 місце – Коли мрієш про щось

Кількість лайків – 143 тисячі

Автор – DanbyDraws

Чоловік: якось, я хочу отримати 4K телевізор.

Жінка: цей телевізор працює також чудово, хоча… Можливо, коли він зламається.

Чоловік: гаразд. Добре дітки, ця відеогра називається Wii Sports.