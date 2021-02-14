Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "брутальність" Кратоса та логіка GTA Online

Джерело:24 канал
Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент. Цього тижня розгорілася справжня боротьба за першу сходинку, хоча у топі чимало й інших цікавих робіт.
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: класичний Маріо та ігри від Electronic Arts
Кількість лайків – 9 тисяч
Автор – Welcome2Banworld
Вантажівка – 3 тисячі доларів
MG – 13,5 тисяч доларів
Вантажівка із MG – біля мільйона доларів
Кількість лайків – 10 тисяч
Автор – henrytyefitzhenry
Я та моя дівчина:
Кількість лайків – 13 тисяч
Автор – bigdog694205
Кількість лайків – 20 тисяч
Автор – midnighthunder0
Інвентар повний. Викинути щось?
Кількість лайків – 41 тисяча
Автор – TheRealSteamedHams
Додавання Кратоса у Fortnite повністю руйнує цього персонажа.
Кратос в оригінальній God of War:
Кількість лайків – 47 тисяч
Автор – BBX22
Зіграти в одну зі своїх 85 ігор у Steam, у які я ніколи не грав
Пройти ще один раз DOOM
Кількість лайків – 62 тисячі
Автор – Welcome2Banworld
– ти чув якісь кроки?
– чорт...
– звичайно я чув кроки, бо навколо ходить близько 50 людей.
Кількість лайків – 65 тисяч
Автор – Asemih
У мене є додатковий контролер для тебе.
Додатковий контролер:
Кількість лайків – 142 тисячі
Автор – NonRock
Геймер: о боже! Я нарешті зробив це! Розробники, ви це бачите!? Ви пишаєтеся мною?
Розробники:
– хтось пройшов відеогру без жодних апгрейдів.
– навіщо?
Кількість лайків – 143 тисячі
Автор – DanbyDraws
Чоловік: якось, я хочу отримати 4K телевізор.
Жінка: цей телевізор працює також чудово, хоча… Можливо, коли він зламається.
Чоловік: гаразд. Добре дітки, ця відеогра називається Wii Sports.