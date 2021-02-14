Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент. На этой неделе разгорелась настоящая борьба за первое место, хотя в топе немало и других интересных работ.

На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: классический Марио и игры от EA

10 место – Логика в GTA Online

Количество лайков – 9 тысяч

Автор – Welcome2Banworld

Грузовик – 3 тысячи долларов

MG – 13,5 тысяч долларов

Грузовик с MG – около миллиона долларов

9 место – Баг или правда?

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – henrytyefitzhenry

Я и моя девушка:

8 место – Неожиданное "камео" Илона Маска в N64 Golden Eye

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – bigdog694205

7 место – Классическая ситуация

Количество лайков – 20 тысяч

Автор – midnighthunder0

Инвентарь полон. Выбросить что-то?

6 место – Брутальная коровка

Количество лайков – 41 тысяча

Автор – TheRealSteamedHams

Добавление Кратоса в Fortnite полностью разрушает этого персонажа.

Кратос в оригинальной God of War:

5 место – Вечный DOOM

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – BBX22

Сыграть в одну из своих 85 игр в Steam, в которые я никогда не играл

Пройти еще один раз DOOM

4 место – Логика в видеоиграх

Количество лайков – 62 тысячи

Автор – Welcome2Banworld

– ты слышал какие-то шаги?

– черт...

– конечно я слышал шаги, потому что вокруг ходит около 50 человек.

3 место – Можно даже попробовать

Количество лайков – 65 тысяч

Автор – Asemih

У меня есть дополнительный контроллер для тебя.

Дополнительный контроллер:

2 место – Момент всей жизни

Количество лайков – 142 тысячи

Автор – NonRock

Геймер: о боже! Я наконец сделал это! Разработчики, вы это видите!? Вы гордитесь мной?

Разработчики:

– кто-то прошел видеоигру без апгрейдов.

– зачем?

1 место – Когда мечтаешь о чем-то

Количество лайков – 143 тысячи

Автор – DanbyDraws

Мужчина: однажды, я хочу получить 4K телевизор.

Женщина: этот телевизор работает также хорошо, хотя... Может быть, когда он сломается.

Мужчина: хорошо. Ладно дети, эта видеоигра называется Wii Sports.