Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "брутальность" Кратоса и логика GTA Online
Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент. На этой неделе разгорелась настоящая борьба за первое место, хотя в топе немало и других интересных работ.
Источник:24 канал
На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: классический Марио и игры от EA
10 место – Логика в GTA Online
Количество лайков – 9 тысяч
Автор – Welcome2Banworld
Грузовик – 3 тысячи долларов
MG – 13,5 тысяч долларов
Грузовик с MG – около миллиона долларов
9 место – Баг или правда?
Количество лайков – 10 тысяч
Автор – henrytyefitzhenry
Я и моя девушка:
8 место – Неожиданное "камео" Илона Маска в N64 Golden Eye
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – bigdog694205
7 место – Классическая ситуация
Количество лайков – 20 тысяч
Автор – midnighthunder0
Инвентарь полон. Выбросить что-то?
6 место – Брутальная коровка
Количество лайков – 41 тысяча
Автор – TheRealSteamedHams
Добавление Кратоса в Fortnite полностью разрушает этого персонажа.
Кратос в оригинальной God of War:
5 место – Вечный DOOM
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – BBX22
Сыграть в одну из своих 85 игр в Steam, в которые я никогда не играл
Пройти еще один раз DOOM
4 место – Логика в видеоиграх
Количество лайков – 62 тысячи
Автор – Welcome2Banworld
– ты слышал какие-то шаги?
– черт...
– конечно я слышал шаги, потому что вокруг ходит около 50 человек.
3 место – Можно даже попробовать
Количество лайков – 65 тысяч
Автор – Asemih
У меня есть дополнительный контроллер для тебя.
Дополнительный контроллер:
2 место – Момент всей жизни
Количество лайков – 142 тысячи
Автор – NonRock
Геймер: о боже! Я наконец сделал это! Разработчики, вы это видите!? Вы гордитесь мной?
Разработчики:
– кто-то прошел видеоигру без апгрейдов.
– зачем?
1 место – Когда мечтаешь о чем-то
Количество лайков – 143 тысячи
Автор – DanbyDraws
Мужчина: однажды, я хочу получить 4K телевизор.
Женщина: этот телевизор работает также хорошо, хотя... Может быть, когда он сломается.
Мужчина: хорошо. Ладно дети, эта видеоигра называется Wii Sports.
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