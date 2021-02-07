Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: классический Марио и игры от EA
Главным событием этой недели стала презентация ремастера Mass Effect. Правда, пользователи платформы Reddit создали не так много мемов об этой игре, поэтому топ получился очень разнообразным.
Источник:24 канал
На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: чего хотят вампирши и эффект RTX
10 место – Высокие проблемы
Количество лайков – 7 тысяч
Автор – kikimaru024
9 место – Новейшая графика
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – Vulkir
Оригинал
Ремастер
8 место – 4,99 за комментарий к этой публикации
Количество лайков – 24 тысячи
Автор – bradhrad
Когда вы начинаете получать удовольствие от игр Electronic Arts:
подожди, это незаконно.
7 место – От перестановки слагаемых...
Количество лайков – 25 тысяч
Автор – Gorotheninja
Кирю: боже. Что ты видишь?
Маджима: ни черта. Давай поменяемся местами
6 место – Жизненная история
Количество лайков – 55 тысяч
Автор – DuceSantanu
Когда я пытаюсь играть в браузерную игру на своем компьютере 2008 года:
Компьютерные кулеры:
Материнская плата:
Диспетчер задач:
Процессор:
Я:
5 место – Все же помнят классику
Количество лайков – 76 тысяч
Автор – AlexToske
Ребенок, которому 7 лет: Fortnite провел первый виртуальный концерт
Я, интеллектуал:
4 место – В этом городе останется только один
Количество лайков – 77 тысяч
Автор – BloodStone29
Ладно, ребята, почему бы нам не успокоиться
3 место – Недели подготовки для...
Количество лайков – 83 тысячи
Автор – AngryCobraChicken
Боузер: боже мой, я не могу дождаться, когда он придет сюда. Марио, готовься к восьми сложным мирам.
Марио:
2 место – После каждого проигранного матча
Количество лайков – 90 тысяч
Автор – SrGrafo
– это было близко
– да, это было довольно весело
– сейчас только одна вещь может испортить этот опыт
Вражеский игрок: это было очень легко, получите!
1 место – Уже прошло 24 года
Количество лайков – 126 тысяч
Автор – Valenderio
Пациент: док, я чувствую, что старею.
Доктор: хммм... Скажите мне, а вы играли в Final Fantasy VII сразу после ее релиза?
Пациент: да, я играл в детстве. Это моя любимая видеоигра.
Доктор: пациент почти мертв.
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