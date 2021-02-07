Главным событием этой недели стала презентация ремастера Mass Effect. Правда, пользователи платформы Reddit создали не так много мемов об этой игре, поэтому топ получился очень разнообразным.

На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: чего хотят вампирши и эффект RTX

10 место – Высокие проблемы

Количество лайков – 7 тысяч

Автор – kikimaru024

9 место – Новейшая графика

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – Vulkir

Оригинал

Ремастер

8 место – 4,99 за комментарий к этой публикации

Количество лайков – 24 тысячи

Автор – bradhrad

Когда вы начинаете получать удовольствие от игр Electronic Arts:

подожди, это незаконно.

7 место – От перестановки слагаемых...

Количество лайков – 25 тысяч

Автор – Gorotheninja

Кирю: боже. Что ты видишь?

Маджима: ни черта. Давай поменяемся местами

6 место – Жизненная история

Количество лайков – 55 тысяч

Автор – DuceSantanu

Когда я пытаюсь играть в браузерную игру на своем компьютере 2008 года:

Компьютерные кулеры:

Материнская плата:

Диспетчер задач:

Процессор:

Я:

5 место – Все же помнят классику

Количество лайков – 76 тысяч

Автор – AlexToske

Ребенок, которому 7 лет: Fortnite провел первый виртуальный концерт

Я, интеллектуал:

4 место – В этом городе останется только один

Количество лайков – 77 тысяч

Автор – BloodStone29

Ладно, ребята, почему бы нам не успокоиться

3 место – Недели подготовки для...

Количество лайков – 83 тысячи

Автор – AngryCobraChicken

Боузер: боже мой, я не могу дождаться, когда он придет сюда. Марио, готовься к восьми сложным мирам.

Марио:

2 место – После каждого проигранного матча

Количество лайков – 90 тысяч

Автор – SrGrafo

– это было близко

– да, это было довольно весело

– сейчас только одна вещь может испортить этот опыт

Вражеский игрок: это было очень легко, получите!

1 место – Уже прошло 24 года

Количество лайков – 126 тысяч

Автор – Valenderio

Пациент: док, я чувствую, что старею.

Доктор: хммм... Скажите мне, а вы играли в Final Fantasy VII сразу после ее релиза?

Пациент: да, я играл в детстве. Это моя любимая видеоигра.

Доктор: пациент почти мертв.