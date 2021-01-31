Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: чего хотят вампирши и эффект RTX
На этой неделе главной темой на платформе Reddit стала презентация Resident Evil Village. Пользователи создали уже немалое количество мемов из этой игры, но в топ 10 попали не только работы об этой видеоигре.
Источник: 24 канал
На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: патч для Cyberpunk 2077 и друг Ламара
10 место – Геймерские идеи
Количество лайков – 10 тысяч
Автор – scout5678297
Создать нового персонажа, который подходит для игрового мира и сюжета
Сделать еще одну альтернативную версию вселенной, с тем же персонажем, которого вы создаете в каждой игре
9 место – Настоящее зло внутри нас
Количество лайков – 11 тысяч
Автор – BigBearBoi00
8 место – Эффект RTX
Количество лайков – 14 тысяч
Автор – saif-90
7 место – Универсальный метод
Количество лайков – 24 тысячи
Автор – AlexToske
Как все другие видят лед
Как школьные медсестры видят лед: зелье для лечения
6 место – Прямо в сердце
Количество лайков – 28 тысяч
Автор – Green_VGC
Я: доверяю моим друзьям
Мои друзья:
5 место – По крайней мере это работает
Количество лайков – 37 тысяч
Автор – Skywalker_047
Хочешь поиграть в видеоигру? Я приобрел еще один контроллер.
Приобретенный контроллер:
4 место – Когда нужно бояться?
Количество лайков – 38 тысяч
Автор – yaboitherain
Как я должен бояться играть в Resident Evil Village, если за мной охотится готическая женщина викторианской эпохи и опрятный вампир ростом в 3 метра, это похоже на мою фантазию
3 место – Знакомые ощущения
Количество лайков – 46 тысяч
Автор – Sasqulies
Когда вы установили видеоигру, которую пропустили, и потеряли всю мотивацию в нее играть еще до запуска
2 место – Все уже хотят увидеть это
Количество лайков – 63 тысячи
Автор – Spettacomedy
Годзилла против Конга (Данки Конга)
1 место – Им точно нужна кровь?
Количество лайков – 91 тысяча
Автор – colm655
Леди: хорошо дамы. Кто пойдет первой?
Вампиры: ой, похоже, что он пытается убежать, хахаха...
Мужчина: о боже, они почти поймали меня. Те горячие вампирши собирались попробовать... Подождите...
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