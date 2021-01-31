На этой неделе главной темой на платформе Reddit стала презентация Resident Evil Village. Пользователи создали уже немалое количество мемов из этой игры, но в топ 10 попали не только работы об этой видеоигре.

Источник: 24 канал

На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: патч для Cyberpunk 2077 и друг Ламара

10 место – Геймерские идеи

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – scout5678297

Создать нового персонажа, который подходит для игрового мира и сюжета

Сделать еще одну альтернативную версию вселенной, с тем же персонажем, которого вы создаете в каждой игре

9 место – Настоящее зло внутри нас

Количество лайков – 11 тысяч

Автор – BigBearBoi00

8 место – Эффект RTX

Количество лайков – 14 тысяч

Автор – saif-90

7 место – Универсальный метод

Количество лайков – 24 тысячи

Автор – AlexToske

Как все другие видят лед

Как школьные медсестры видят лед: зелье для лечения

6 место – Прямо в сердце

Количество лайков – 28 тысяч

Автор – Green_VGC

Я: доверяю моим друзьям

Мои друзья:

5 место – По крайней мере это работает

Количество лайков – 37 тысяч

Автор – Skywalker_047

Хочешь поиграть в видеоигру? Я приобрел еще один контроллер.

Приобретенный контроллер:

4 место – Когда нужно бояться?

Количество лайков – 38 тысяч

Автор – yaboitherain

Как я должен бояться играть в Resident Evil Village, если за мной охотится готическая женщина викторианской эпохи и опрятный вампир ростом в 3 метра, это похоже на мою фантазию

3 место – Знакомые ощущения

Количество лайков – 46 тысяч

Автор – Sasqulies

Когда вы установили видеоигру, которую пропустили, и потеряли всю мотивацию в нее играть еще до запуска

2 место – Все уже хотят увидеть это

Количество лайков – 63 тысячи

Автор – Spettacomedy

Годзилла против Конга (Данки Конга)

1 место – Им точно нужна кровь?

Количество лайков – 91 тысяча

Автор – colm655

Леди: хорошо дамы. Кто пойдет первой?

Вампиры: ой, похоже, что он пытается убежать, хахаха...

Мужчина: о боже, они почти поймали меня. Те горячие вампирши собирались попробовать... Подождите...