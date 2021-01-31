Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: чого хочуть вампірки та ефект RTX
Цього тижня головною темою на платформі Reddit стала презентація Resident Evil Village. Користувачі створили вже чималу кількість мемів з цієї гри, але у топ 10 потрапили не лише роботи про цю відеогру.
Джерело: 24 канал
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: патч для Cyberpunk 2077 та приятель Ламара
10 місце – Геймерські ідеї
Кількість лайків – 10 тисяч
Автор – scout5678297
Створити нового персонажа, який підходить для ігрового світу та сюжету
Зробити ще одну альтернативну версію всесвіту, з тим самим персонажем, якого ви створюєте у кожній грі
9 місце – Справжнє зло всередині нас
Кількість лайків – 11 тисяч
Автор – BigBearBoi00
8 місце – Ефект RTX
Кількість лайків – 14 тисяч
Автор – saif-90
7 місце – Універсальний метод
Кількість лайків – 24 тисячі
Автор – AlexToske
Як всі інші бачать лід
Як шкільні медсестри бачать лід: зілля для зцілення
6 місце – Прямо у серце
Кількість лайків – 28 тисяч
Автор – Green_VGC
Я: довіряю моїм друзям
Мої друзі:
5 місце – Принаймні це працює
Кількість лайків – 37 тисяч
Автор – Skywalker_047
Хочеш пограти у відеогру? Я придбав ще один контролер.
Придбаний контролер:
4 місце – Коли вже потрібно боятися?
Кількість лайків – 38 тисяч
Автор – yaboitherain
Як я повинен боятися грати у Resident Evil Village, якщо за мною полює готична жінка вікторіанської епохи та охайний вампір зростом у 3 метри, це схоже на мою фантазію
3 місце – Знайомі відчуття
Кількість лайків – 46 тисяч
Автор – Sasqulies
Коли ви встановили відеогру, яку пропустили, та втратили всю мотивацію у неї грати ще до запуску
2 місце – Всі вже хочуть побачити це
Кількість лайків – 63 тисячі
Автор – Spettacomedy
Ґодзілла проти Конга (Данкі Конга)
1 місце – Їм точно потрібна кров?
Кількість лайків – 91 тисяча
Автор – colm655
Леді: добре дами. Хто піде першою?
Вампіри: ой, схоже, що він намагається втекти, хахаха…
Чоловік: о боже, вони майже спіймали мене. Ті гарячі вампірки збиралися спробувати… Почекайте...
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