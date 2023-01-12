Хоча багато стримерів з топ-10 не здивують шанувальників, деякі потрапляння в топ можна назвати справжньою несподіванкою.

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Найпопулярніші стримери в ютубі

Аналітичний веб-сайт Stream Hatchet оголосив свій рейтинг найпопулярніших ігрових стримерів на ютубі за 2022 рік.

Надзвичайно популярний, але часто суперечливий стример IShowSpeed посів перше місце з приблизно 38,5 мільйона годин перегляду.

Він доволі суттєво випередив японського стримера Kuzuha, який посів друге місце з приблизно 27,4 мільйона годин. Недалеко позаду йде американський ютубер TimTheTatman з 26,6 мільйона годин.

Усі решта стримерів, які потрапили до топ-10, також мають понад 20 мільйонів годин перегляду. Також цікаво, що всі найпопулярніші стримери – представники США, Японії або Іспанії. Тобто, розмовляють англійською, іспанською або японською.

Винятком став лише Windah Basudara, який посів 7 місце в рейтингу. Стример родом з Індонезії.