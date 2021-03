Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: проблеми Геральта та професіонали з GTA

Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери шукають справжнього Геральта та відзначають професіоналізм продавців з GTA.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: античіт у CS:GO та дитинство Тревора з GTA

10 місце – А так можна було?

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – RichieRich685

Випадковий розробник: виправив баг з тривалими завантаженнями, який існував 8 років

Rockstar:

9 місце – Потрібно було не дивитися на неї

Кількість вподобань – 18 тисяч

Автор – READmyNAMEifUgay

Геральт: "свистить"

Плітка: ...

Геральт: чорт забирай, Плітка

8 місце – Така знайома реклама

Кількість вподобань – 23 тисячі

Автор – AntFry

Реклама мобільних ігор:

Лише 2% можуть це вирішити!!

7 місце – У покемонів свої правила

Кількість вподобань – 26 тисяч

Автор – MeepMorpsu

Ніхто не зцілює себе, поранивши іншого

Vileplume використовує Mega Drain (прийом, який завдає шкоди супернику та відновлює здоров'я Vileplume)

6 місце – Він просто професіонал

Кількість вподобань – 27 тисяч

Автор – DavidTitiFriki

Спостерігає, як ви вбиваєте 15 людей на вулиці

З радістю продає вам хот-дог

5 місце – Коли впевнений у собі

Кількість вподобань – 31 тисяча

Автор – bradhrad

Коли гра запитує вас, чи потрібно вам пройти навчання, а ви відповідаєте ні

4 місце – Чому так завжди з купою золота?

Кількість вподобань – 35 тисяч

Автор – ready110

Всі RPG такі схожі…

Ви знайшли дві золоті монети

3 місце – Правдива історія

Кількість вподобань – 61 тисяча

Автор – BRUHAPPS786

Батьки, які називають мене розчаруванням

Я, який "вибив" платину у Dark Souls 1 – 3

2 місце – Дитячі спогади

Кількість вподобань – 74 тисячі

Автор – one_loop

Як The Legend of Zelda: Ocarina of Time реально виглядала:

Як це виглядало для мене, коли мені було 12:

1 місце – Хто з них справжній?

Кількість вподобань – 88 тисяч

Автор – Metalloid_Emon

Геральт зіграв за самого себе