Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: античіт у CS:GO та дитинство Тревора з GTA
Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього разу користувачі намагалися знайти логіку у відеоіграх, а також їх зацікавив античіт у CS:GO.
Джерело:24 канал
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: логіка у Minecraft та головний ворог Кратоса
10 місце – Такий цікавий вибір...
Кількість вподобань – 6 тисяч
Автор – Hegemon1984
9 місце – Античіт у CS:GO
Кількість вподобань – 8 тисяч
Автор – nonce_vilson
Геймери: Valve, ми можемо отримати V.A.C?
Valve: у нас є V.A.C у CS:GO
V.A.C у CS:GO: агов, іноді у вашого опонента може бути просто вдалий день.
8 місце – Сумний Тревор
Кількість вподобань – 11 тисяч
Автор – Noooooooooooooopls
Батьки: ми били нашого сина, і з ним зараз все добре.
Син:
7 місце – Логіка відеоігор
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – indianladka
О ні! Двері зачинені!
6 місце – У консолей є також почуття
Кількість вподобань – 23 тисячі
Автор – kniev_101
Nintendo: пам'ятаєте, колись ми були ігровими системами?
SEGA: так.
Atari: у мене немає пам'яті.
5 місце – Паралельний всесвіт
Кількість вподобань – 30 тисяч
Автор – catheww
4 місце – Сучасні шутери саме такі
Кількість вподобань – 45 тисяч
Автор – UmCaraManeiro
Режим для одного гравця:
Багатокористувацький режим:
3 місце – Коли у вас кілька консолей
Кількість вподобань – 59 тисяч
Автор – Zildrann8
Натисніть кнопку "X"
Я: хмм
2 місце – Шанувальник геймерського декору
Кількість вподобань – 62 тисячі
Автор – cbissell12345
1 місце – Логіка Minecraft
Кількість вподобань – 70 тисяч
Автор – AlexToske
Скільки переносять скелети:
Скільки випадає зі скелетів:
Бонус – Сумна правда
Кількість вподобань – 85 тисяч
Автор – myownfantasyworld
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