Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этот раз пользователи пытались найти логику в видеоиграх, а также их заинтересовал античит в CS:GO.

На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: логика в Minecraft и главный враг Кратоса

10 место – Такой интересный выбор...

Количество лайков – 6 тысяч

Автор – Hegemon1984

9 место – Античит в CS:GO

Количество лайков – 8 тысяч

Автор – nonce_vilson

Геймеры: Valve, мы можем получить V.A.C?

Valve: у нас есть V.A.C в CS:GO

V.A.C в CS:GO: эй, иногда у вашего оппонента может быть просто удачный день.

8 место – Грустный Тревор

Количество лайков – 11 тысяч

Автор – Noooooooooooooopls

Родители: мы били нашего сына, и с ним сейчас все хорошо.

Сын:

7 место – Логика видеоигр

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – indianladka

О нет! Дверь закрыта!

6 место – В консолей также есть чувства

Количество лайков – 23 тысячи

Автор – kniev_101

Nintendo: помните, когда-то мы были игровыми системами?

SEGA: да.

Atari: у меня нет памяти.

5 место – Параллельная вселенная

Количество лайков – 30 тысяч

Автор – catheww

4 место – Современные шутеры именно такие

Количество лайков – 45 тысяч

Автор – UmCaraManeiro

Режим для одного игрока:

Многопользовательский режим:

3 место – Когда у вас несколько консолей

Количество лайков – 59 тысяч

Автор – Zildrann8

Нажмите кнопку "X"

Я: хмм

2 место – Поклонник геймерского декора

Количество лайков – 62 тысячи

Автор – cbissell12345

1 место – Логика Minecraft

Количество лайков – 70 тысяч

Автор – AlexToske

Сколько переносят скелеты:

Сколько выпадает из скелетов:

Бонус – Грустная правда

Количество лайков – 85 тысяч

Автор – myownfantasyworld