Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: античит в CS:GO и детство Тревора с GTA
Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этот раз пользователи пытались найти логику в видеоиграх, а также их заинтересовал античит в CS:GO.
Источник:24 канал
На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: логика в Minecraft и главный враг Кратоса
10 место – Такой интересный выбор...
Количество лайков – 6 тысяч
Автор – Hegemon1984
9 место – Античит в CS:GO
Количество лайков – 8 тысяч
Автор – nonce_vilson
Геймеры: Valve, мы можем получить V.A.C?
Valve: у нас есть V.A.C в CS:GO
V.A.C в CS:GO: эй, иногда у вашего оппонента может быть просто удачный день.
8 место – Грустный Тревор
Количество лайков – 11 тысяч
Автор – Noooooooooooooopls
Родители: мы били нашего сына, и с ним сейчас все хорошо.
Сын:
7 место – Логика видеоигр
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – indianladka
О нет! Дверь закрыта!
6 место – В консолей также есть чувства
Количество лайков – 23 тысячи
Автор – kniev_101
Nintendo: помните, когда-то мы были игровыми системами?
SEGA: да.
Atari: у меня нет памяти.
5 место – Параллельная вселенная
Количество лайков – 30 тысяч
Автор – catheww
4 место – Современные шутеры именно такие
Количество лайков – 45 тысяч
Автор – UmCaraManeiro
Режим для одного игрока:
Многопользовательский режим:
3 место – Когда у вас несколько консолей
Количество лайков – 59 тысяч
Автор – Zildrann8
Нажмите кнопку "X"
Я: хмм
2 место – Поклонник геймерского декора
Количество лайков – 62 тысячи
Автор – cbissell12345
1 место – Логика Minecraft
Количество лайков – 70 тысяч
Автор – AlexToske
Сколько переносят скелеты:
Сколько выпадает из скелетов:
Бонус – Грустная правда
Количество лайков – 85 тысяч
Автор – myownfantasyworld
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