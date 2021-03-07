Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: логика в Minecraft и главный враг Кратоса
Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент. На этой неделе борьбы за первое место не было, хотя в топе немало интересных работ.
Источник:24 канал
На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: правда о GTA и графика в Call of Duty
10 место – Нужно было позвать капитана Прайса
Количество лайков– 14 тысяч
Автор – LastAd1543
Может уничтожать голыми руками богов.
Не может открыть деревянные двери.
9 место – Как видят мир поклонники RPG
Количество лайков – 22 тысячи
Автор – Yellyvi
Игрок в любую RPG: время сделать перерыв.
Окружающий мир:
8 место – 10 лет спустя
Количество лайков – 31 тысяча
Автор – destroymedaddy092
Мобильные игры в 2011 году:
Мобильные игры в 2021 году:
7 место – Логика игроков в Minecraft
Количество лайков – 35 тысяч
Автор – AlexToske
Учитель: сколько будет 50 умножить на 2?
Я: 100.
Учитель: почему ты тогда написал 64 плюс 36?
6 место – Актуальный слоган
Количество лайков – 37 тысяч
Автор – SHiNeyey
Поверхность – никогда!
Бункер – навсегда!
5 место – Вот оно как
Количество лайков – 57 тысяч
Автор – whollytree
4 место – PS5 можно получить только так
Количество лайков – 63 тысячи
Автор – velabas
Девушка: приятно получить наконец вакцину. Я ждала месяцами этого.
Мужчина: вакцину? Это очередь за PS5.
Девушка: подождите, это значит...
Мужчина: да.
3 место – Кроссплей именно такой
Количество лайков – 69 тысяч
Автор – AdZealousideal6959
Игра с кроссплеем
Игроки с Xbox и PS4: что ты, черт возьми, такое?
Игроки с PC: смерть.
2 место – О чем он думает?
Количество лайков – 91 тысяча
Автор – SrGrafo
Девушка: Бьюсь об заклад, он думает о Джессике.
Парень: На Playstation 5 нет игр, кроме Demon's Souls и Returnal. На самом деле консоль не может ничего предложить. Зря потраченные деньги, говоря о средствах, Джессика должна мне деньги...
1 место – Однажды в параллельной вселенной
Количество лайков – 204 тысячи
Автор – velabas
Парень: у кого-то есть микрофон?
Девушка: это парень?
Парень: да.
Девушка: я просто хочу, чтобы ты знал, что это круто, что ты парень. Я не извращенец или что-то в этом роде, но я хочу, чтобы ты знал, что я поддерживаю парней в видеоиграх. Я также хочу, чтобы ты чувствовал себя комфортно играя в сети.
Девушка: итак, у тебя есть девушка?
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