Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент. На этой неделе борьбы за первое место не было, хотя в топе немало интересных работ.

На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: правда о GTA и графика в Call of Duty

10 место – Нужно было позвать капитана Прайса

Количество лайков– 14 тысяч

Автор – LastAd1543

Может уничтожать голыми руками богов.

Не может открыть деревянные двери.

9 место – Как видят мир поклонники RPG

Количество лайков – 22 тысячи

Автор – Yellyvi

Игрок в любую RPG: время сделать перерыв.

Окружающий мир:

8 место – 10 лет спустя

Количество лайков – 31 тысяча

Автор – destroymedaddy092

Мобильные игры в 2011 году:

Мобильные игры в 2021 году:

7 место – Логика игроков в Minecraft

Количество лайков – 35 тысяч

Автор – AlexToske

Учитель: сколько будет 50 умножить на 2?

Я: 100.

Учитель: почему ты тогда написал 64 плюс 36?

6 место – Актуальный слоган

Количество лайков – 37 тысяч

Автор – SHiNeyey

Поверхность – никогда!

Бункер – навсегда!

5 место – Вот оно как

Количество лайков – 57 тысяч

Автор – whollytree

4 место – PS5 можно получить только так

Количество лайков – 63 тысячи

Автор – velabas

Девушка: приятно получить наконец вакцину. Я ждала месяцами этого.

Мужчина: вакцину? Это очередь за PS5.

Девушка: подождите, это значит...

Мужчина: да.

3 место – Кроссплей именно такой

Количество лайков – 69 тысяч

Автор – AdZealousideal6959

Игра с кроссплеем

Игроки с Xbox и PS4: что ты, черт возьми, такое?

Игроки с PC: смерть.

2 место – О чем он думает?

Количество лайков – 91 тысяча

Автор – SrGrafo

Девушка: Бьюсь об заклад, он думает о Джессике.

Парень: На Playstation 5 нет игр, кроме Demon's Souls и Returnal. На самом деле консоль не может ничего предложить. Зря потраченные деньги, говоря о средствах, Джессика должна мне деньги...

1 место – Однажды в параллельной вселенной

Количество лайков – 204 тысячи

Автор – velabas

Парень: у кого-то есть микрофон?

Девушка: это парень?

Парень: да.

Девушка: я просто хочу, чтобы ты знал, что это круто, что ты парень. Я не извращенец или что-то в этом роде, но я хочу, чтобы ты знал, что я поддерживаю парней в видеоиграх. Я также хочу, чтобы ты чувствовал себя комфортно играя в сети.

Девушка: итак, у тебя есть девушка?