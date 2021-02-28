Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: правда о GTA и графика в Call of Duty
На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры решили сравнить графику в Call of Duty, а также вспомнили и о GTA.
Источник:24 канал
На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: размышления Кратоса и космический пинг
10 место – Правда о GTA
Количество лайков – 5 тысяч
Автор – acegbruh
9 место – Такие разные ремейки
Количество лайков – 7 тысяч
Автор – allhailgeek
Ремейк от Nintendo
Ремейк от Sony
8 место – Нужно всегда перезаряжаться
Количество лайков – 10 тысяч
Автор – CaptTechno
Мозг: перезарядись
Я: зачем?
Мозг: ты должен
Патроны: 199/200
7 место – Старые видеоигры
Количество лайков – 14 тысяч
Автор – GalaxyEnderman
Как я помню игры из своего детства
Как они на самом деле выглядели...
6 место – Графика в Call of Duty
Количество лайков – 16 тысяч
Автор – Ablj
Графика в режиме кампании Call of Duty
Графика в мультиплеере Call of Duty
5 место – Удивительные и непревзойденные кат-сцены
Количество лайков – 18 тысяч
Автор – NazbazOG
Когда вы хотите пропустить кат-сцену, но не можете
4 место – Исследовать нужно все
Количество лайков – 19 тысяч
Автор – luckeytree
Босс: ты смеешь бросить мне вызов?
Игрок: я? Еще так много подземелий, которые я еще не успел исследовать, поэтому...
Босс: хорошо... Ты хотя бы вернешься после?
Игрок: хмм, возможно. У тебя есть снаряжение для воина?
Босс: у меня есть хороший халат и палочка.
Игрок: пас.
Босс:
3 место – Когда прошел видеоигру
Количество лайков – 29 тысяч
Автор – velabas
Я прошел! Это была самая сложная игра в моей жизни. Но я прошел ее...
2 место – Польза видеоигр
Количество лайков – 100 тысяч
Автор – iseethesilverlining
Видеоигры идеально подходят для того, чтобы сделать что-то невозможное.
Ты чувствуешь себя хорошо, потому что выспался.
Боже мой, ты полностью расплатился с кредитом за ремонт дома.
1 место – Классика от Nintendo
Количество лайков – 157 тысяч
Автор – Gabriel711
Купить видеоигру от Nintendo в 2011 году за 50 долларов
Подождать 10 лет, пока она не будет стоить 60 долларов
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