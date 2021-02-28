На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры решили сравнить графику в Call of Duty, а также вспомнили и о GTA.

На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: размышления Кратоса и космический пинг

10 место – Правда о GTA

Количество лайков – 5 тысяч

Автор – acegbruh

9 место – Такие разные ремейки

Количество лайков – 7 тысяч

Автор – allhailgeek

Ремейк от Nintendo

Ремейк от Sony

8 место – Нужно всегда перезаряжаться

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – CaptTechno

Мозг: перезарядись

Я: зачем?

Мозг: ты должен

Патроны: 199/200

7 место – Старые видеоигры

Количество лайков – 14 тысяч

Автор – GalaxyEnderman

Как я помню игры из своего детства

Как они на самом деле выглядели...

6 место – Графика в Call of Duty

Количество лайков – 16 тысяч

Автор – Ablj

Графика в режиме кампании Call of Duty

Графика в мультиплеере Call of Duty

5 место – Удивительные и непревзойденные кат-сцены

Количество лайков – 18 тысяч

Автор – NazbazOG

Когда вы хотите пропустить кат-сцену, но не можете

4 место – Исследовать нужно все

Количество лайков – 19 тысяч

Автор – luckeytree

Босс: ты смеешь бросить мне вызов?

Игрок: я? Еще так много подземелий, которые я еще не успел исследовать, поэтому...

Босс: хорошо... Ты хотя бы вернешься после?

Игрок: хмм, возможно. У тебя есть снаряжение для воина?

Босс: у меня есть хороший халат и палочка.

Игрок: пас.

Босс:

3 место – Когда прошел видеоигру

Количество лайков – 29 тысяч

Автор – velabas

Я прошел! Это была самая сложная игра в моей жизни. Но я прошел ее...

2 место – Польза видеоигр

Количество лайков – 100 тысяч

Автор – iseethesilverlining

Видеоигры идеально подходят для того, чтобы сделать что-то невозможное.

Ты чувствуешь себя хорошо, потому что выспался.

Боже мой, ты полностью расплатился с кредитом за ремонт дома.

1 место – Классика от Nintendo

Количество лайков – 157 тысяч

Автор – Gabriel711

Купить видеоигру от Nintendo в 2011 году за 50 долларов

Подождать 10 лет, пока она не будет стоить 60 долларов