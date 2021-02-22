Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этой неделе в топ снова попал Кратос, а также геймеров заинтересовали фото с Марса.

На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "брутальность" Кратоса и логика GTA Online

10 место – Живое оружие в Spore

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – Lykoloo

9 место – Как это выглядит на самом деле

Количество лайков – 14 тысяч

Автор – ivicaa

Я и мой рюкзак:

8 место – Теперь он сожжет все

Количество лайков – 38 тысяч

Автор – MorsCentauri

– есть только один разумный способ решить это.

– просто направлю туда огонь!

– подожди, что это за красная полоска?

Тимоти, поборник пламени:

7 место – Когда забыл имя

Количество лайков – 43 тысячи

Автор – LastAd1543

Когда не можешь вспомнить имя собственного сына

6 место – Знакомая ситуация

Количество лайков – 44 тысячи

Автор – velabas

– ты играла 10 часов.

– не делай этого! ААА!

5 место – Откуда он играет?

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – Teregess

Этот парень телепортировался в следующее измерение:

4 место – На Марсе нашли и их

Количество лайков – 60 тысяч

Автор – ArtBasementOfficial

3 место – Можно даже так

Количество лайков – 79 тысяч

Автор – ZigZach77

Для действительно тревожного изображения... переверните диск.

2 место – Кто-то здесь очень жадный

Количество лайков – 90 тысяч

Автор – Rfl0

Nintendo в 2011 году: новая игра, контроллер и саундтрек за 69,99.

Nintendo в 2021 году: портированная игра за 59,99, а контроллер – 69,99.

1 место – Различия в командных видеоиграх

Количество лайков – 105 тысяч

Автор – Easy_Mechanic_9787

Overwatch: если вы будете плохо себя вести, то вас могут забанить.

Quake Champions: разрешены и такие жесты.

Team Fortress 2: достижения "Барбекю" – заставьте игрока, который доминировал, покинуть сервер.