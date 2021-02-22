Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: размышления Кратоса и космический пинг
Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этой неделе в топ снова попал Кратос, а также геймеров заинтересовали фото с Марса.
Источник:24 канал
На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "брутальность" Кратоса и логика GTA Online
10 место – Живое оружие в Spore
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – Lykoloo
9 место – Как это выглядит на самом деле
Количество лайков – 14 тысяч
Автор – ivicaa
Я и мой рюкзак:
8 место – Теперь он сожжет все
Количество лайков – 38 тысяч
Автор – MorsCentauri
– есть только один разумный способ решить это.
– просто направлю туда огонь!
– подожди, что это за красная полоска?
Тимоти, поборник пламени:
7 место – Когда забыл имя
Количество лайков – 43 тысячи
Автор – LastAd1543
Когда не можешь вспомнить имя собственного сына
6 место – Знакомая ситуация
Количество лайков – 44 тысячи
Автор – velabas
– ты играла 10 часов.
– не делай этого! ААА!
5 место – Откуда он играет?
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – Teregess
Этот парень телепортировался в следующее измерение:
4 место – На Марсе нашли и их
Количество лайков – 60 тысяч
Автор – ArtBasementOfficial
3 место – Можно даже так
Количество лайков – 79 тысяч
Автор – ZigZach77
Для действительно тревожного изображения... переверните диск.
2 место – Кто-то здесь очень жадный
Количество лайков – 90 тысяч
Автор – Rfl0
Nintendo в 2011 году: новая игра, контроллер и саундтрек за 69,99.
Nintendo в 2021 году: портированная игра за 59,99, а контроллер – 69,99.
1 место – Различия в командных видеоиграх
Количество лайков – 105 тысяч
Автор – Easy_Mechanic_9787
Overwatch: если вы будете плохо себя вести, то вас могут забанить.
Quake Champions: разрешены и такие жесты.
Team Fortress 2: достижения "Барбекю" – заставьте игрока, который доминировал, покинуть сервер.
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