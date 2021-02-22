Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: роздуми Кратоса та космічний пінг
Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього тижня до топу знову потрапив Кратос, а також геймерів зацікавили фото із Марсу.
Джерело:24 канал
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "брутальність" Кратоса та логіка GTA Online
10 місце – Жива зброя у Spore
Кількість лайків – 13 тисяч
Автор – Lykoloo
9 місце – Як це виглядає насправді
Кількість лайків – 14 тисяч
Автор – ivicaa
Я та мій ранець:
8 місце – Тепер він спалить все
Кількість лайків – 38 тисяч
Автор – MorsCentauri
– є лише один розумний спосіб вирішити це.
– просто направлю туди вогонь!
– почекай, що це за червона смужка?
Тімоті, поборник полум'я:
7 місце – Коли забув ім'я
Кількість лайків – 43 тисячі
Автор – LastAd1543
Коли не можеш згадати ім'я власного сина
6 місце – Знайома ситуація
Кількість лайків – 44 тисячі
Автор – velabas
– ти грала 10 годин.
– не роби цього! ААА!
5 місце – Звідки він грає?
Кількість лайків – 47 тисяч
Автор – Teregess
Цей хлопець телепортувався у наступний вимір:
4 місце – На Марсі знайшли і їх
Кількість лайків – 60 тисяч
Автор – ArtBasementOfficial
3 місце – Можна навіть так
Кількість лайків – 79 тисяч
Автор – ZigZach77
Для дійсно тривожного зображення… переверніть диск.
2 місце – Хтось тут дуже жадібний
Кількість лайків – 90 тисяч
Автор – Rfl0
Nintendo у 2011 році: нова гра, контролер та саундтрек за 69,99.
Nintendo у 2021 році: портована гра за 59,99, а контролер – 69,99.
1 місце – Відмінності у командних відеоіграх
Кількість лайків – 105 тисяч
Автор – Easy_Mechanic_9787
Overwatch: якщо ви будете погано себе вести, то вас можуть забанити.
Quake Champions: дозволені й такі жести.
Team Fortress 2: досягнення "Барбекю" – змусьте гравця, який домінував, покинути сервер.
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