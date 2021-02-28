Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери вирішили порівняти графіку у Call of Duty, а також згадали й про GTA.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: роздуми Кратоса та космічний пінг

10 місце – Правда про GTA

Кількість лайків – 5 тисяч

Автор – acegbruh

9 місце – Такі різні ремейки

Кількість лайків – 7 тисяч

Автор – allhailgeek

Ремейк від Nintendo​

Ремейк від Sony

8 місце – Потрібно завжди перезаряджатися

Кількість лайків – 10 тисяч

Автор – CaptTechno

Мозок: перезарядись

Я: навіщо?

Мозок: ти мусиш

Набої: 199/200

7 місце – Старі відеоігри

Кількість лайків – 14 тисяч

Автор – GalaxyEnderman

Як я пам'ятаю ігри зі свого дитинства

Як вони насправді виглядали...

6 місце – Графіка у Call of Duty

Кількість лайків – 16 тисяч

Автор – Ablj

Графіка у режимі кампанії Call of Duty

Графіка у мультиплеєрі Call of Duty

5 місце – Дивовижні та неперевершені кат-сцени

Кількість лайків – 18 тисяч

Автор – NazbazOG

Коли ви хочете пропустити кат-сцену, але не можете

4 місце – Досліджувати потрібно все

Кількість лайків – 19 тисяч

Автор – luckeytree

Бос: ти смієш кинути мені виклик?

Гравець: я? Ще так багато підземель, які я ще не встиг дослідити, тому…

Бос: добре… Ти хоча б повернешся після?

Гравець: хмм, можливо. У тебе є спорядження для воїна?

Бос: у мене є гарний халат і паличка.

Гравець: пас.

Бос:

3 місце – Коли пройшов відеогру

Кількість лайків – 29 тисяч

Автор – velabas

Я пройшов! Це була найскладніша гра у моєму житті. Але я пройшов її...

2 місце – Користь відеоігор

Кількість лайків – 100 тисяч

Автор – iseethesilverlining

Відеоігри ідеально підходять для того, щоб зробити щось неможливе.

Ти почуваєшся добре, бо виспався.

Боже мій, ти повністю розплатився з кредитом за ремонт будинку.

1 місце – Класика від Nintendo

Кількість лайків – 157 тисяч

Автор – Gabriel711

Придбати відеогру від Nintendo у 2011 році за 50 доларів

Почекати 10 років, поки вона не буде коштувати 60 доларів