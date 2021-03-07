Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент. Цього тижня боротьби за першу сходинку не було, хоча у топі чимало цікавих робіт.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: правда про GTA та графіка у Call of Duty

10 місце – Потрібно було покликати капітана Прайса

Кількість вподобань – 14 тисяч

Автор – LastAd1543

Може знищувати голими руками богів.

Не може відкрити дерев'яні двері.

9 місце – Як бачать світ шанувальники RPG

Кількість вподобань – 22 тисячі

Автор – Yellyvi

Гравець у будь-яку RPG: час зробити перерву.

Навколишній світ:

8 місце – 10 років потому

Кількість вподобань – 31 тисяча

Автор – destroymedaddy092

Мобільні ігри у 2011 році:

Мобільні ігри у 2021 році:

7 місце – Логіка гравців у Minecraft

Кількість вподобань – 35 тисяч

Автор – AlexToske

Вчитель: скільки буде 50 помножити на 2?

Я: 100.

Вчитель: чому ти тоді написав 64 плюс 36?

6 місце – Актуальний слоган

Кількість вподобань – 37 тисяч

Автор – SHiNeyey

Поверхня – ніколи!

Бункер – назавжди!

5 місце – Ось воно як

Кількість вподобань – 57 тисяч

Автор – whollytree

4 місце – PS5 можна отримати лише так

Кількість вподобань – 63 тисячі

Автор – velabas

Дівчина: приємно отримати нарешті вакцину. Я чекала місяцями цього.

Чоловік: вакцину? Це черга за PS5.

Дівчина: почекайте, це означає…

Чоловік: так.

3 місце – Кросплей саме такий

Кількість вподобань – 69 тисяч

Автор – AdZealousideal6959

Гра з кросплеєм

Гравці з Xbox та PS4: що ти, чорт візьми, таке?

Гравці з PC: смерть.

2 місце – Про що він думає?

Кількість вподобань – 91 тисяча

Автор – SrGrafo

Дівчина: Б'юся об заклад, він думає про Джессіку.

Хлопець: На Playstation 5 немає ігор, окрім Demon's Souls та Returnal. Насправді консоль не може нічого запропонувати. Даремно витрачені гроші, говорячи про кошти, Джессіка винна мені гроші...

1 місце – Одного разу у паралельному всесвіті

Кількість вподобань – 204 тисячі

Автор – velabas

Хлопець: у когось є мікрофон?

Дівчина: це хлопець?

Хлопець: так.

Дівчина: я просто хочу, щоб ти знав, що це круто, що ти хлопець. Я не збоченець або щось у цьому роді, але я хочу, щоб ти знав, що я підтримую хлопців у відеоіграх. Я також хочу, щоб ти відчував себе комфортно граючи в мережі.

Дівчина: отже, у тебе є дівчина?