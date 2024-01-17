Минуло вже неймовірних 13 років з моменту останнього випуску Top Spin – серії спортивних ігор у форматі 2K, яку колись полюбили любителі тенісу та спортивних відеоігор загалом.

Читайте також "Менталітет гравця": чому люди хочуть відчути азарт та як це пов'язано з психологією

Top Spin повертається

Франшиза Top Spin почалася з оригінальної консолі Xbox у 2003 році, а в наступні роки потрапила на ПК і PlayStation 2. У той час єдиним серйозним конкурентом у маленькій ніші тенісних ігор 2000-х років була успішна франшиза Virtua Tennis від Sega. Нові ігри в цій серії не виходили приблизно стільки ж, як і Top Spin.

До кінця 2000-х років на Xbox 360, PlayStation 3 і Wii вийшло ще три гри Top Spin, а Top Spin 4 знаменує кінець улюбленої тенісної франшизи у 2011 році. Тепер, через 13 років після Top Spin 4, 2K оголосила про повернення серії грою TopSpin 2K25.

Несподіваний анонс TopSpin 2K25: дивіться відео

Короткий 20-секундний трейлер містив кадри тенісного матчу Australian Open. Новий логотип з'явився після того, як трейлер закінчувався написом "незабаром", закликаючи шанувальників тенісу та спортивних відеоігор стежити за оновленнями TopSpin2K у твітері.