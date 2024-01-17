Студія 2K відроджує популярну спортивну франшизу, закриту 13 років тому

Студія 2K несподівано оголосила, що планує відновити колись популярну спортивну франшизу, закриту 13 років тому. Мова про тенісну серію Top Spin, яка після цього оголошення отримає нове життя.

Минуло вже неймовірних 13 років з моменту останнього випуску Top Spin – серії спортивних ігор у форматі 2K, яку колись полюбили любителі тенісу та спортивних відеоігор загалом.

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Top Spin повертається

Франшиза Top Spin почалася з оригінальної консолі Xbox у 2003 році, а в наступні роки потрапила на ПК і PlayStation 2. У той час єдиним серйозним конкурентом у маленькій ніші тенісних ігор 2000-х років була успішна франшиза Virtua Tennis від Sega. Нові ігри в цій серії не виходили приблизно стільки ж, як і Top Spin.

До кінця 2000-х років на Xbox 360, PlayStation 3 і Wii вийшло ще три гри Top Spin, а Top Spin 4 знаменує кінець улюбленої тенісної франшизи у 2011 році. Тепер, через 13 років після Top Spin 4, 2K оголосила про повернення серії грою TopSpin 2K25.

Несподіваний анонс TopSpin 2K25: дивіться відео

Короткий 20-секундний трейлер містив кадри тенісного матчу Australian Open. Новий логотип з'явився після того, як трейлер закінчувався написом "незабаром", закликаючи шанувальників тенісу та спортивних відеоігор стежити за оновленнями TopSpin2K у твітері.