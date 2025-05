10 спортивних ігор з найкращим режимом кар'єри

Режими кар’єри в спортивних іграх – це більше, ніж просто кампанія. Це ціла історія піднесення, боротьби й тріумфу. У той час як багато хто пропускає цю частину, зосереджуючись на онлайн-складовій, кар'єра може навпаки подарувати вам відчуття справжнього шляху спортсмена від самого низу до всесвітньої слави – з драмами, перемогами та програшами, доленосними рішеннями і незабутніми емоціями.

WWE 2K25

Режим кар'єри, відомий як MyRise у WWE 2k25, розповідає про те, як створений вами рестлер приєднується до WWE і відразу ж потрапляє в халепу з таємничим угрупуванням, відомим під назвою "Бунт". Але не хвилюйтеся, вам допоможе інший створений вами рестлер, який має певний зв'язок з головним героєм. Ви керуєте обома під час гри, проводячи поєдинки і виконуючи завдання в цих поєдинках, пише 24 Канал.

Оповідь у цій грі ґрунтовна й захоплива. Це ще більше посилюється тим фактом, що вибір, який ви робите, відіграє важливу роль у всій грі. Це починається, коли ви обираєте типи особистостей створених вами борців, оскільки різні характери ведуть до різних сцен.

EA Sports PGA Tour

Не кожному фанату гольфу сподобається ігровий процес EA Sports PGA Tour, але режим кар'єри, безсумнівно, є одним з найкращих. Ви почнете з налаштування свого гравця та його спорядження, включаючи стилі замахів, анімацію, типи ключок, руків'я та все інше, що потрібно в цій грі.

Система розвитку навичок тут дуже добре продумана, і ваш набір навичок покращуватиметься, коли ви будете проводити більше часу за грою. Також є кілька знакових змагань, у яких ви можете взяти участь, – від аматорських чемпіонатів до FedExCup та багатьох інших.

Дивіться трейлер, який показує ґеймплей EA Sports PGA Tour: відео

Skate 3

Skate 3 – одна з найбільш культових спортивних ігор, яка ставить у центр уваги катання на скейті. Дивовижний режим кар'єри є однією з причин, чому цю гру, яка вийшла ще у 2010 році, так любили в минулому.

Ви починаєте як абсолютний новачок і повільно просуваєтеся вгору по кар'єрних сходах, граючи проти професіоналів. На шляху до того, щоб стати найкращим, вам доведеться виконати безліч місій, які включають участь у турнірах, виконання завдань, фотосесії та залучення спонсорів. Усе це робить гру дуже реалістичною та цікавою.

F1 23

Режим кар'єри гонщика F1 23 та режим MyTeam є одними з найкращих режимів гоночних симуляторів. MyTeam дозволяє вам бути як власником, так і водієм власної команди і включає в себе такі аспекти, як підписання угод зі спонсорами, роботу з двигунами, наймання інших водіїв і все інше, що ви очікуєте від справжньої команди Формули-1.

Режим кар'єри гонщика є, мабуть, найреалістичнішим варіантом, оскільки він дозволяє вам почати з F2 і піднятися на вершину кар'єри. На цьому шляху вам доведеться пройти через деякі труднощі, з якими стикається справжній гонщик, включаючи дотримання правил вашої команди і перехід в іншу команду для розвитку своєї кар'єри.

SmackDown Vs. Raw 2007

SmackDown vs Raw 2007 – один із найкращих файтингів за всю історію. Частково це пов'язано з режимом сезону. У цьому режимі є безліч цікавих і кумедних сцен, а також різні сюжетні лінії, залежно від того, чи ви обираєте "Raw" або "SmackDown".

Також є кілька особливих появ і непередбачуваних моментів, які змусять вас відчути себе так, ніби ви спостерігаєте за справжніми подіями WWE. Деякі додаткові функції, такі як можливість заробляти гроші і налаштовувати свою роздягальню, також є невеликими, але приємними доповненнями.

NBA 2K16

Режим MyCareer в NBA 2K є чудовим прикладом того, як має працювати будь-який хороший режим кар'єри, і в NBA 2K16 він був, мабуть, найкращим, оскільки не надто ускладнював речі. Його історія та кат-сцени також досить цікаві, і ви можете пройти сезон новачків досить швидко, щоб потрапити до НБА.

Різноманітність опцій кастомізації була проривною для свого часу, а ґеймплей – дивовижним. У грі також немає непотрібних мікротранзакцій і міських квестів, які з'явилися в останніх іграх серії, що робить гру простою і цікавою.

FIFA 23

Важко вирішити, в якій грі FIFA найкращий режим кар'єри, оскільки деякі гравці віддають перевагу старим, простим дням, коли трансфери та скаутинг були легкими. Однак серед сучасних ігор серії FIFA 23, безсумнівно, є найкращою і має найглибший режим футбольної кар'єри за всю історію.

Незалежно від того, чи ви вирішите взяти на себе роль гравця або менеджера, у цьому режимі вас чекає багато цікавих занять. Додавання ліцензованої Ліги чемпіонів УЄФА зробило гру ще цікавішою, а інші функції, такі як тренування та скаутинг, роблять її максимально наближеною до реального футбольного життя.

Дивіться трейлер FIFA 23: відео

MLB The Show 24

MLB The Show 24's Road to the Show – це, мабуть, ідеальний режим кар'єри для будь-якого геймера, навіть якщо ви не надто цікавитеся бейсболом. Цей режим має безліч функцій, які часом роблять його майже схожим на рольову гру. Система прогресування – це чудова функція, яка складається з навичок та перків, що покращують ваш ігровий процес.

Навіть коли ви не на полі, в Road To The Show є чим зайнятися. Від різноманітних варіантів кастомізації персонажа до можливості розвивати й підтримувати соціальні зв'язки з партнерами по команді. Цей режим завжди триматиме вас у тонусі.

Football Manager 2024

Football Manager – ще один ідеальний приклад того, як повинен працювати режим кар'єри, і його версія 2024 показує в усій красі. Хоча ви не зможете керувати своїми персонажами безпосередньо під час гри, ви можете робити майже все, що робить справжній футбольний менеджер, від налаштування власної тактики до здійснення трансферів.

Численні гравці вважають, що система скаутингу та трансферів у цій грі просто дивовижна. Крім того, керувати командами нижчих ліг і вести їх до слави, тренуючись протягом сезонів, – це одне з найприємніших відчуттів, яке може дати вам будь-яка спортивна гра.

Fight Night Champion

Режим спадщини чемпіона у Fight Night Champion, безсумнівно, є найкращим режимом кар'єри в усіх файтингах. У цьому режимі ви можете створити нового професіонала або вивести вже існуючого боксера на вершину боксерського світу. Почавши з аматорського турніру, вам доведеться пройти всі етапи, щоб врешті-решт дістатися до найкращих бійців.

Тренування будуть великою частиною процесу, і вам доведеться вибрати хорошу команду тренерів, щоб покращити свої навички. Деякі інші особливості, такі як рекламні акції та спонсорство, а також спаринги з найкращими боксерами, роблять цю гру максимально реалістичною.