Легендарний кіберспортсмен завершив кар'єру після восьми років на сцені

Існує не так вже й багато кіберспортсменів, які досягають настільки значних висот, що стають буквально кумирами для тисяч і тисяч шанувальників. Коли така людина покидає професійну сцену, це дуже сумний день для всієї індустрії. Саме такий день настав сьогодні.

Хто пішов

На офіційній сторінці Tundra Esports у соцмережі X з'явилося оголошення про прощання з Topson, справжнє ім'я якого Топіас Таавіцайнен. Він залишає змагальну Dota 2 й повністю завершує кіберспортивну кар'єру. Це відбувається відразу після того, як він та його команда посіли третє місце на The International 2024.

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Topson, який тривалий час виступав за Tundra Esports, не назвав якоїсь конкретної причини, чому він залишає змагальний світ Dota 2, але поділився деякими розпливчастими думками й натяками:

Я завжди любив змагання. Але все моє життя було пов'язане з Dota. Думаю, цей рік дав мені багато ясності щодо мого майбутнього,

– каже Topson у відео, яке додали до оголошення, натякаючи, ймовірно, на те, що він хоче наповнити своє життя чимось іще, крім комп'ютерної гри.

Решта ролика наповнена зворушливими моментами, що демонструють переможну кар'єру гравця.

Topson відомий своїми непередбачуваними діями під час матчу, через що багато професійних гравців казали, що ненавидять грати проти нього. Він проводив багато годин за пошуком найкращих героїв для центральної лінії, розробляв стратегії перемоги, і часто ми могли бачити в нього героїв, які традиційно беруться на інші позиції. Це означало, що під час поєдинків суперники просто не могли перебанити весь пул героїв Topson – він умів грати на такій кількості героїв, як ніхто інший.

Топіас Таавіцайнен родом із Фінляндії.

Свого часу він також устиг пограти за T1, OG, 5 Anchors, No Rats і SFTe-sports.

За всю свою кар'єру заробив 5 898 600 доларів США .

. Topson почав грати у Dota 2 з 2016 року.

Він двічі перемагав на The International.