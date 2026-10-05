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Games Новини Секретний мегаполіс у Minecraft – легендарний тренер НФЛ 12 років будував власне місто в грі
5 жовтня, 19:11
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Секретний мегаполіс у Minecraft – легендарний тренер НФЛ 12 років будував власне місто в грі

Максим Задворський

Відомий колишній тренер з американського футболу здивував ігрову спільноту масштабним проєктом. Він протягом 12 років будував величезний віртуальний мегаполіс у Minecraft з однієї мети.

Колишній наставник Піттсбург Стілерс Майк Томлін вразив ігрову спільноту проєктом у Minecraft, повідомляє Dexerto.

Від часу з дітьми до власного мегаполісу 

Історія цього вражаючого будівництва розпочалася орієнтовно 12-13 років тому, коли діти Томліна навчалися в середній школі. Вони постійно проводили вихідні за грою в Minecraft разом із друзями, а батька заворожила можливість створювати власні архітектурні об'єкти в творчому режимі. 

Спочатку спільно з дітьми він заклав перші будинки, але згодом "тіммейти" подорослішали, пішли до коледжу та залишили кубічний світ, натомість сам Майк залишився у ньому надовго.

Це була терапія для мене, таке собі бездумне дозвілля, яке дозволяло відволіктися від реальності та тиску життя, 
– прокоментував колишній головний тренер Піттсбург Стілерс. 

Своє перше місто Томлін заснував довкола водойми, розпочавши будівництво з невеликого бутик-готелю на березі затоки. У цій споруді він облаштував спа-комплекс із масажними кабінетами, бальну залу, ресторан та навіть таємний підземний бар із видом на басейн. Через обмежені можливості освітлення у ранніх версіях гри 12 років тому, архітектору довелося активно використовувати скляні стелі та світлокамінь. 

Згодом місто розрослося у справжній урбаністичний центр із хмарочосами, пентхаусами на дахах, спальними районами та розважальними об'єктами. Серед найцікавіших споруд – житловий комплекс із величезним акваріумом у центрі, який звели навпроти міського океанаріуму. 

Крім цього, у місті з'явилися бейсбольний стадіон, футбольна арена MLS та житлові комплекси вздовж річки. 

Усе це колишній тренер показав на власному YouTube-каналі, завести який Томліна переконав його син Діно. За лічені дні ролик набрав понад 3,1 мільйона переглядів та забезпечив екс-наставнику величезну хвилю уваги та навіть запрошення на кілька ток-шоу.

Відео від Томліна: дивіться ролик

За оцінками користувачів у соціальній мережі X, для створення віртуального світу подібного масштабу знадобилося щонайменше 2000 годин ігрового часу.

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