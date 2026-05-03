Rockstar прокололися – геймери вирахували дату прем'єри нового трейлера GTA 6

Уважні геймери проаналізували активність Rockstar у соцмережах та знайшли цікавий факт, який може вказувати на те, що третій трейлер GTA 6 з'явиться вже у травні.

Шанувальники Grand Theft Auto продовжують з нетерпінням очікувати на офіційні новини від Rockstar, паралельно слідкуючи за кожним кроком компанії.

Що чути про GTA 6?

Під час конференції Interactive Innovation у Лас-Веґасі очільник видавців гри з компанії Take-Two наговорив чимало цікавої інформації.

Зокрема, як повідомляє TechRadar, відповідаючи на питання журналістів, Штраус Зельник сказав що рекламна компанія GTA 6 розпочнеться "скоро", відмовившись від конкретизації її часових рамок.

Це дало надію шанувальникам Rockstar, що на новини про гру можна очікувати вже влітку. Тимпаче, видання Viciados повідомило, що студія почала процес виготовлення "фізичної" реклами: білбордів, постерів та пакування для фізичних видань гри.

Коли вийде третій трейлер GTA 6?

На фоні цього геймери зробили дивовижне відкриття, у соцмережі Instagram.

Пильні фанати побачили, що офіційна сторінка Rockstar підписана на таємничого музиканта Ehrin Dujf Music, повідомляє @Urban_GTA_6 у X.

На момент написання матеріалу, він має усього біля 2 тисяч підписників та лише 5 дописів на сторінці. Чому ж це викликало шалений інтерес геймерів?

А тому, що музикант рекламує композицію під назвою "Welcome to Vice City", яка має вийти на усіх платформах вже 15 травня.

Ясна річ, чимало геймерів відтепер впевнені, що пісня звучатиме у третьому трейлері GTA 6, який, з огляду на традицію Rockstar випускати трейлери в четвер, слід очікувати не інакше як 14 травня.

Чому інформація може виявитися правдивою?

Попри те, що думки на рахунок цієї теорії суттєво розділили ігрову спільноту, скептики мають пояснити ще один факт.

Річ у тому, що 30 квітня на YouTube-каналі Rockstar з'явилося приховане відео, яке з швидкістю світла охрестили тим самим третім трейлером.

З огляду на слова Зельника про скорий початок рекламної кампанії, усі ці геймерські "знахідки" вже не здаються такими притягнутими за вуха, як раніше.

Одначе, чи є у цих припущеннях правда ми дізнаємося лише з часом.

Нагадаємо, що реліз GTA 6 відбудеться 19 листопада 2026 року на PS5 та Xbox Series X|S.