Третю частину не знайшов: Містер Бін побував у всесвіті гри Half‑Life 2

Відомий блогер поділився в мережі дуже кумедним записом за мотивами відеогри Half‑Life 2. Річ у тім, що він вирішив додати в її всесвіт легендарного Містера Біна.

Місяць тому блогер з нікнеймом eli_handle_b․wav відправив Містера Біна в Найт-Сіті із відеогри Cyberpunk 2077. Останній там дуже добре розважився, а відео з його пригодами зібрало 1,5 мільйона переглядів.

Детальніше Містер Бін розважається у Найт-Сіті із Cyberpunk 2077: кумедне відео

Містер Бін у Half‑Life 2

На хвилі такого успіху користувач eli_handle_b․wav вирішив відправити Містера Біна в ще одне місто, щоправда, не з всесвіту Cyberpunk 2077. Отже, цей блогер організував легендарному персонажу подорож в досить незвичне місце – місто Сіті 17 із культової відеогри Half‑Life 2.

Варто відзначити, що експресивний британець досить органічно вписався і в цей ігровий всесвіт. У всіх сценах він замінив Гордона Фрімена, щоправда, разом їх все ж таки можна побачити. Річ у тім, що у фіналі Містер Бін врятував останнього, а найдивніше в цій ситуації те, що він зробив це голяка. Також на відео можна побачити його навички гри в гольф та різних відомих персонажів із цього ігрового всесвіту.

Наостанок відзначимо, що принцип роботи ентузіаста не змінився. Цей талановитий блогер просто дуже органічно поєднує кадри з відеогри та серіалу. Також додамо, що користувачам мережі новий запис eli_handle_b․wav дуже сподобався. А загалом він вже зібрав понад 100 тисяч переглядів та майже 20 тисяч вподобань.

Містер Бін у відеогрі Half‑Life 2: відео