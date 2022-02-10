Месяц назад блогер с никнеймом eli_handle_b․wav отправил Мистера Бина в Найт-Сити из видеоигры Cyberpunk 2077. Последний там очень хорошо развлекся, а видео с его приключениями собрало 1,5 миллиона просмотров.

Подробнее Мистер Бин развлекается в Найт-Сити из Cyberpunk 2077: забавное видео

Мистер Бин в Half-Life 2

На волне такого успеха пользователь eli_handle_b․wav решил отправить Мистера Бина в еще один город, правда, не со вселенной Cyberpunk 2077. Итак, этот блогер организовал легендарному персонажу путешествие в довольно необычное место – город Сити 17 из культовой видеоигры Half-Life 2.

Стоит отметить, что экспрессивный британец довольно органично вписался и в эту игровую вселенную. Во всех сценах он заменил Гордона Фримена, правда, вместе их все же можно увидеть. Дело в том, что в финале Мистер Бин спас последнего, а самое странное в этой ситуации то, что он сделал это голышом. Также на видео можно увидеть его навыки игры в гольф и разных известных персонажей из этой игровой вселенной.

Напоследок отметим, что принцип работы энтузиаста не изменился. Этот талантливый блогер просто очень органично совмещает кадры из видеоигры и сериала. Также добавим, что пользователям сети новая запись eli_handle_b․wav очень понравилась. А в целом она уже собрала более 100 тысяч просмотров и почти 20 тысяч лайков.

Мистер Бин в видеоигре Half-Life 2: видео