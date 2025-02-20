Вірусний шутер пропонує геймерам стати чітерами абсолютно легально

У соцмережах став вірусним трейлер нового багатокористувацького шутера Cheaters Cheetah головною родзинкою якого є те, що усі гравці чітери за замовчуванням.

У соцмережі X великої популярності набув трейлер ігрового процесу проєкту Cheaters Cheetah, який пропонує новий погляд на проблему чітерства, повідомляє 24 Канал.

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Шахрайство у багатокористувацьких проєктах завжди було і буде однією з головних проблем будь-яких змагальних режимів, але в інді-розробників з Acmore Games виникла блискуча ідея.

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Замість того аби витрачати час та кошти на створення античіта для свого майбутнього проєкту, вони вирішили зробити чітерство однією з головних ігрових механік.

Так виник Cheaters Cheetah – шутер у якому всі гравці оснащені "аїмботом", "волхаком" та іншими чітами.

Трейлер проєкту швидко став популярним у соцмережах, набравши понад 1.5 мільйона переглядів та викликавши значний інтерес до забавки.

Вірусний ролик – дивіться відео

У Acmore Games розповіли, що надання кожному доступу до шахрайських методів гри створює "унікальну динаміку" та призводить до небаченого до цього ігрового процесу.

Окрім того, розробники вигадали сюжетне пояснення чому чітерство присутнє в грі. За легендою, події проєкту розгортаються у в'язниці для колишніх чітерів, яких спіймали на шахрайстві. Як покарання вони були перетворені на гепардів та змушені боротися за життя в ігровому шоу "Cheaters Cheetah".

Гра вийде ексклюзивно на ПК, однак поки що не має дати релізу, хоча вже має сторінку в Steam.