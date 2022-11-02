Evil West від видавців з Focus Entertainment, вразив геймерів ще під час свого анонсу на The Game Awards у грудні минулого року, а нещодавній трейлер лише підливає масла у вогонь очікування перспективного проєкту, повідомляє 24 канал.

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Новий трейлер з оглядом ігрового процесу вітає глядачів у альтернативній версії Дикого Заходу, яка просто таки кишить вампірами. Далі йде короткий вступ до історії та опис персонажів, у якому сказано, що гравці візьмуть під свій контроль Джессі Рентьє – спадкового мисливця на вампірів.

Джессі — уже загартований і добре навчений вбивця монстрів, хоча відомий тим, що не дотримується правил. Його напарником буде Едгар, мисливець на вампірів у відставці, якого змусили повернутися до справи загадкові обставини.

Зауважте, сюжетну кампанію гри можна буде пройти як соло так і в кооперативі з другом.

Окрім деталей сюжету, трейлер також детально описує різні регіони Дикого Заходу, які гравці зможуть досліджувати – від "великих нафтових родовищ до заражених шахт".

Видовищний трейлер Evil West: відео

Швидкий екшн майбутньої новинки дасть гравцям значну варіативність геймплею. Арсенал Джессі буде збільшуватися по ходу гри, пропонуючи геймерам різноманітну зброю: від снайперської гвинтівки до обрізу, а у ближньому бою стане в пригоді техно-рукавиця головного героя.

Трейлер закінчується згадкою про те, що кожна зброя та інструмент матиме власне дерево апгрейдів, яким можна прогресувати, а це означає, що гравцям буде з чим поекспериментувати.

Кінцеві кадри ще раз демонструють колосальних ворогів, жорстокі кат-сцени та безперервний кривавий екшн.

Зауважте, Evil West вже доступний для передзамовлення, а реліз відбудеться 22 листопада на PC, PS4, PS5, Xbox One, and Xbox Series X/S.