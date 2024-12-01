У мережі з'явилися кадри скасованої гри про Джеймса Бонда у стилі LEGO – кумедне відео

Концепт-трейлер гри про Джеймса Бонда у всесвіті LEGO від студії TT Games з'явився у мережі та вразив шанувальників найвідомішого шпигуна у світі.

Лего-відеоігри від TT Games є фантастичним доповненням до будь-якого кіновсесвіту, будь-то Marvel чи Star Wars. Виявляється, власний проєкт в подібному стилі міг отримати й легендарний Агент 007, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Кадри скасованого проєкту вперше потрапили в мережу

В мережу просочилися кадри концепт-трейлера відеоігри про Джеймса Бонда у світі LEGO, яка так і не була створена.

Відео було виявлено в одному із "білдів" гри LEGO Dimensions.

У ролику можна спостерігати відомі сцени "бондіани", відтворені у впізнаваному стилі LEGO, приправленому фірмовим гумором.

Здається, Джеймс Бонд став би чудовим доповненням для портфоліо ігор TT Games, але, на жаль, проєкт не зайшов далі стадії "пре-продакшену".

Трейлер – дивіться відео

Зазначається, що трейлеру вже майже десять років, тому шанувальникам гри не варто розраховувати, що над проєктом відновлять роботу.