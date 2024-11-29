Остання інформація свідчить про те, що корпорація Kadokawa, дочірньою компанією якої є FromSoftware, зовсім не проти аби її поглинула "рибка трохи більше", інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Фанати Bloodborne лише виграють від ймовірної угоди

Стверджується, що розробників легендарних ігор, що породили цілий жанр, планує придбати ніхто інший як Sony.

Попередньо відомо, що розмови про це почалися ще в середині листопада, саме тоді було зроблено першу пропозицію.

Як повідомляють у Bloomberg, корпорація Kadokawa власноруч "підштовхнула" Sony до покупки та вельми зацікавлена в угоді.

З огляду на відносини FromSoftware з консолями PlayStation – це досить цікава новина для геймерів, особливо фанатів Bloodborne, яку багато хто вважає найкращим ексклюзивом PS 4.

Трейлер Bloodborne – дивіться ролик

Після ймовірного придбання, FromSoftware можуть отримати величезні бюджети та повну свободу дій щодо наступного проєкту, який скоріше за все теж стане ексклюзивом Sony.

Багато геймерів у мережі вже виразили сподівання, що студія якраз візьметься за продовження або бодай ремастер Bloodborne.