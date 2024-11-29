Последняя информация свидетельствует о том, что корпорация Kadokawa, дочерней компанией которой является FromSoftware, совсем не против чтобы ее поглотила "рыбка побольше", информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Интересно Илон Маск открывает собственную игровую студию – какой будет ее главная особенность

Фанаты Bloodborne только выиграют от вероятной сделки

Утверждается, что разработчиков легендарных игр, породивших целый жанр, планирует приобрести никто иной как Sony.

Предварительно известно, что разговоры об этом начались еще в середине ноября, именно тогда было сделано первое предложение.

Как сообщают в Bloomberg, корпорация Kadokawa собственноручно "подтолкнула" Sony к покупке и весьма заинтересована в сделке.

Учитывая отношения FromSoftware с консолями PlayStation – это довольно интересная новость для геймеров, особенно фанатов Bloodborne, которую многие считают лучшим эксклюзивом PS 4.

Трейлер Bloodborne – смотрите ролик

После вероятного приобретения, FromSoftware могут получить огромные бюджеты и полную свободу действий относительно следующего проекта, который скорее всего тоже станет эксклюзивом Sony.

Многие геймеры в сети уже выразили надежду, что студия как раз возьмется за продолжение или хотя бы ремастер Bloodborne.