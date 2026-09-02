Демонстрація GTA 6 стала найпопулярнішим проєктом тижня, коли вийшла на Netflix

Сміливий крок студії Rockstar, яка тимчасово обмежила показ нового геймплейного трейлера GTA VI передплатникам Netflix, приніс стрімінговому гіганту шалені перегляди та очолив тижневі чарти платформи.

Експеримент, який приніс мільйони

Рішення розробників зробити нову демонстрацію гри тимчасовим ексклюзивом для стримінгового сервісу спочатку викликало багато суперечок у мережі. Проте статистика довела успіх цієї стратегії, адже за перші чотири дні показ зафіксував вражаючі 31,1 мільйона переглядів. Завдяки цьому розширений огляд майбутнього хіта очолив рейтинг найпопулярніших проєктів тижня на платформі, де його класифікували як фільм, пише GamesRadar.

Новий огляд гри обійшов навіть найгучніші художні прем'єри сезону. Для порівняння, трилер "Шепотун" зібрав лише 23,2 мільйона переглядів, а вірусний документальний серіал "Смерть дружини пастора" посів перше місце серед шоу з результатом 19 мільйонів переглядів.

Попри це, ігрова презентація не змогла перевершити абсолютний рекорд платформи, який належить п'ятому сезону серіалу "Дивні дива" з його неймовірними 59,6 мільйонами переглядів за дебютний тиждень.

Успіх на стримінговому майданчику виглядає ще соліднішим, якщо врахувати особливості підрахунку статистики. На відміну від безкоштовного сервісу YouTube, де переглядом вважають звичайний клік, Netflix ділить загальний час перегляду на хронометраж відео. Оскільки розширений огляд триває приблизно 27 хвилин, користувачі загалом провели за екранами майже 14 мільйонів годин лише протягом перших днів після релізу.