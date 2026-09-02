Эксперимент, принесший миллионы

Решение разработчиков сделать новую демонстрацию игры временным эксклюзивом для стримингового сервиса сначала вызвало много споров в сети. Однако статистика доказала успех этой стратегии, ведь за первые четыре дня показ набрал впечатляющие 31,1 миллиона просмотров. Благодаря этому расширенный обзор будущего хита возглавил рейтинг самых популярных проектов недели на платформе, где его классифицировали как фильм, пишет GamesRadar.

Новый обзор игры обогнал даже самые громкие художественные премьеры сезона. Для сравнения: триллер "Шептун" собрал всего 23,2 миллиона просмотров, а вирусный документальный сериал "Смерть жены пастора" занял первое место среди шоу с результатом 19 миллионов просмотров.

Несмотря на это, игровая презентация не смогла превзойти абсолютный рекорд платформы, который принадлежит пятому сезону сериала "Очень странные дела" с его невероятными 59,6 миллионами просмотров за дебютную неделю.

Успех на стриминговой платформе выглядит еще более внушительным, если учесть особенности подсчета статистики. В отличие от бесплатного сервиса YouTube, где просмотром считается обычный клик, Netflix делит общее время просмотра на хронометраж видео. Поскольку расширенный обзор длится примерно 27 минут, пользователи в целом провели за экранами почти 14 миллионов часов только в течение первых дней после релиза.