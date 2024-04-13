Вихід дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 став знаковою подією в ігровій індустрії, поставивши низку рекордів та надовго засівши в головах геймерів з усього світу.

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Відтоді, будь-який контент, пов'язаний з грою, так і манить глядачів.

Цим фактом вдало скористався блогер Ендрю Левітт, який вельми прискіпливо відтворив "вірусний" ролик у реальному житті, де поруч з власноруч відзнятими кадрами, вставив оригінали мемів, які використали розробники.

Кадри з відео блогера / Фото ANDREW LEVITT

Зауважте, через вікові обмеження відео доступне до перегляду лише на YouTube.

Окрім того, ентузіаст виклав 12-хвилинне відео із залаштунками створення цього проєкту, яке показує усі його пригоди в Маямі в намаганнях відзняти 38 ідеальних кадрів в реальних місцях, що були зображені розробниками в трейлері.

Завдяки цьому можна ще раз переконатися наскільки класно Rockstar Games відтворили райони Маямі для Vice City з GTA 6, аж до фасадів будівель і стріт арту.

Залаштунки процесу – дивитися відео

Зараз трейлер Grand Theft Auto 6 має колосальні 185 мільйонів переглядів на YouTube і хоча творінню Левітта поки що далеко до таких цифр, майже 150 тисяч переглядів усього за 2 дні це також доволі гарний результат.