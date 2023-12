Naughty Dog показали трейлер нового режиму The Last of Us 2 під назвою No Return

Розробники з Naughty Dog показали трейлер нового роуґлайк режиму "No Return", який з'явиться разом з The Last of Us Part 2 Remastered. Детальніше – у матеріалі.

Last of Us Part 2 Remastered для PS5 отримає чимало нового вмісту, серед якого новий ігровий режим.

Отож, ролик пропонує геймерам поглянути на новий ігровий процес, який, по суті, полягає в тому, щоб пройти якомога далі рівень за рівнем, попутно здобуваючи різноманітні апгрейди, вмираючи від орд зомбі та починаючи заново.

При цьому, всі отримані покращення зберігаються, а отже цикл ігрового процесу продовжується і гравці стають сильнішими з кожним таким "забігом".

Перший трейлер режиму No Return: дивитися відео

Режим розрахований на одного користувача та не має стосунку до основного сюжету The Last of Us.

Тому у ньому гравці можуть обрати за протагоніста практично усіх відомих персонажів гри та до того ж споряджати їх у чудернацькі костюми.

Також у No Return, здається, будуть різні режими гри, адже різні карти мають на собі позначки як-от Hunted, Assault, Holdout і Capture.

, реліз The Last of Us Part 2 Remastered відбудеться 19 січня 2024 року на PlayStation 5.