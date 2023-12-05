Naughty Dog показали трейлер нового режима The Last of Us 2 под названием No Return
Источник:ютуб канал PlayStation
Разработчики из Naughty Dog показали трейлер нового роуглайк режима "No Return", который появится вместе с The Last of Us Part 2 Remastered. Детальнее – в материале.
Last of Us Part 2 Remastered для PS5 получит немало нового содержимого, среди которого новый игровой режим.
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Итак, ролик предлагает геймерам взглянуть на новый игровой процесс, который, по сути, состоит в том, чтобы пройти как можно дальше уровень за уровнем, попутно получая разнообразные апгрейды, умирая от орд зомби и начиная заново.
При этом все полученные улучшения сохраняются, а значит цикл игрового процесса продолжается и игроки становятся сильнее с каждым таким "забегом".
Первый трейлер режима No Return: смотреть видео
Режим рассчитан на одного пользователя и не имеет отношения к основному сюжету The Last of Us.
Поэтому в нем игроки могут выбрать в качестве протагониста практически всех известных персонажей игры и, к тому же, снаряжать их в причудливые костюмы.
Также в No Return, кажется, будут разные режимы игры, ведь разные карты имеют на себе отметки как Hunted, Assault, Holdout и Capture.Заметьте, релиз The Last of Us Part 2 Remastered состоится 19 января 2024 года на PlayStation 5.