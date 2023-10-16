Мережу підкорив трейлер відеогри DON'T SCREAM – горору, який використовуватиме крики гравця

Трейлер напрочуд моторошної гри DON'T SCREAM підкорив мережу своїм реалізмом, а розробники пообіцяли цікаву механіку, пов'язану з потенційними криками гравців. Деталі – у матеріалі.

Окреме місце у серцях геймерів займають проєкти, які пропонують їм унікальні концепти й чільне місце серед них може посісти інді-проєкт DON’T SCREAM.

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Майбутня новинка, яку робить всього лиш двоє розробників – це горор, який змусить вас прикусити язика за зубами, адже гра перезапускатиметься щоразу, коли ви крикнете, зойкнете чи скажете бодай слово.

Використовуючи ваш мікрофон, щоб відстежувати рівень звуку, проєкт усіляко намагатиметься налякати вас, тож буде доволі важко стримати емоції та залишитися непохитно мовчазним.

Трейлер DON’T SCREAM: дивитися відео

Створена на Unreal Engine 5, гра пропонує до уваги таємничий ліс Пайнв'ю, в якому гравцю слід проблукати 18 хвилин реального часу, не видавши жодного звуку.

Однак таймер йтиме лише тоді, коли персонаж рухається, тому не вдасться просто сидіти склавши руки, а доведеться досліджувати моторошну місцину.

Розробники стверджують, що гра містить десятки "динамічних" лякалок, а отже кожне ваше проходження забезпечуватиме унікальний досвід.

Зараз проєкт знаходиться у ранньому доступі в Steam, а його вихід планується до кінця 2023 року.