Генеральний директор компанії Atari розповів над ремастерами яких відеоігор він хотів би попрацювати, серед іншого згадавши маловідому гру Хідео Коджими.

Гендиректор Atari висловив зацікавленість у створенні ремастерів для олдскульних відеоігор, серед яких опинився один з перших проєктів Хідео Коджими, інформує 24 Канал з посиланням на VGC.

Потрібно зберігати баланс?

CEO легендарної Atari Вейд Розен прокоментував підхід компанії до перевидання та створення ремастерів, пояснивши, що тут завжди потрібно шукати баланс.

За словами розробника та функціонера, при оцінці ризиків потрібно зважувати на співвідношення ігор, що принесуть "гарантовані" продажі та нішових проєктів.

Гарним прикладом подібного підходу Розен назвав майбутні ремастери Mortal Kombat: Legacy Kollection та вестерну Outlaws, над якими якраз працюють Atari Digital Eclipse та Nightdive Studios.

Окрім того, гендир перелічив наступні проєкти, над ремастерами яких хотів би попрацювати.

Якби у нас коли-небудь була можливість попрацювати над Panzer Dragoon Saga, Ogre Battle або Snatcher чи чимось подібним… Я не знаю, чи це мало б успіх, але я б, мабуть, наполягав на цьому і переконався б, що ми це зробили, просто тому, що я хотів би працювати над однією з них,

– говорить Розен.

Функціонер навіть пожартував, що якби компанія працювала лише над тими іграми, які він обирав би персонально, то швидко збанкрутувала б.

Втім з цим можуть не погодитися фанати Хідео Коджими, які б із задоволенням отримали ремастер Snatcher.

