Трирічне дослідження виявило неочікуваний вплив відеоігор на виникнення депресії у підлітків

Дослідження, опубліковане в журналі Psychological Medicine, виявило неочікуваний вплив відеоігор на розвиток депресії у підлітків. Детальніше про результати – у матеріалі.

Дослідження, проведене студентами магістратури кафедри Медичної психології Університетського коледжу Лондона, виявило зв'язок між захопленням відеоіграми та розвитком депресії у хлопчиків-підлітків, проте результати вас здивують.

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Метою наукової роботи було дослідити як різні типи проведення часу в мережі та за комп'ютером можуть позитивно чи негативно впливати на психічне здоров’я молодих людей, а також можуть по-різному впливати на хлопчиків та дівчаток.

В підсумку було виявлено, що у хлопчиків, які проводять час у відеоіграх у віці 11 років, рідше розвиваються симптоми депресії у подальшому. Окрім того, з'ясували, що найбільше зацікавлення серед "екранного часу" дівчаток у підлітковому віці викликають соціальні мережі, які якраз мають негативний вплив на подальший розвиток депресивних синдромів.

Провідний автор дослідження Аарон Кандола заявив:

Хоча ми не можемо стовідсотково підтвердити, чи дійсно час проведений у відеоіграх покращує психічне здоров'я, у нашому дослідженні це не видається чимось шкідливим і навіть надає певні переваги. Особливо під час пандемії, відеоігри були важливою соціальною платформою для молоді.

Усі 11 341 учасник дослідження відповідали на питання про час, проведений у соцмережах, за відеоіграми чи в Інтернеті, у віці 11 років, а потім у віці 14 років пройшли повторне опитування де окрім попередніх запитань також відповідали на питання щодо симптомів депресії, таких як зниження настрою, втрата задоволення та погана концентрація уваги.

Щодо статистичних показників, то у хлопчиків, які з 11 до 14 років активно проводили час за відеоіграми у 24% випадків спостерігалося менше депресивних симптомів. На противагу у дівчаток, які частіше користувалися соціальними мережами з 11 до 14 років, виявляли на 13% більше депресивних симптомів, ніж у тих, хто заходив у соцмережі всього кілька десятків разів на місяць. В ході аналізу дослідницька група також враховувала інші фактори, які могли б пояснити результати, такі як соціально-економічний статус, рівень фізичної активності, повідомлення про знущання та попередні емоційні симптоми.

Серед позитивних аспектів відеоігор, які можуть підтримати психічне здоров'я, дослідники виділили такі як спільне розв'язання проблем, спілкування з однолітками, утворення дружніх зв'язків та загальне покращення самопочуття від отримання насолоди від геймінгу.

Взаємозв'язок між "екранним часом" та психічним здоров'ям є складним, і нам все ще потрібні додаткові дослідження, щоб його зрозуміти. Хоча наші результати вказують на можливі переваги, що дає час проведений за девайсами, ми все одно повинні заохочувати молодих людей до фізичної активності та розривати тривалі періоди "сидіння" легкими фізичними навантаженнями, – підсумували дослідники.