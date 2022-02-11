Триває вже майже 60 годин: в Age of Empires II проходить один з найдовших матчів

У стратегії Age of Empires II зараз проходить один з найдовших матчів в історії. А все тому, що його учасники не хочуть здаватися, а також навіть вже не намагаються ризикувати.

Стратегію Age of Empires II можна сміливо називати однією з найкращих в історії. А яскравим підтвердженням цього може слугувати той факт, що навіть у 2022 році вона має попит серед геймерів.

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Коса на камінь

Наприклад, 9 лютого два професійні гравці в Age of Empires II розпочали звичайний матч на мапі Acropolis, який сумарно вже зібрав майже 300 тисяч переглядів. Усе тому, що цей поєдинок триває вже майже 60 годин реального часу, а коли він завершиться навіть зараз важко сказати. Річ у тім, що жоден з гравців здаватися не планує, хоча вони вже давно вичерпали всі ресурси та не можуть створювати нових юнітів.

Наразі геймери опинилися в досить цікавому становищі, бо для перемоги потрібно ризикувати, а робити цього вони не збираються. А все тому, що Andre_2i з невеликою армією розмістився в кам'яному замку, а Rubenstock – не може його взяти, хоча й володіє чисельною перевагою (21 на 4). Тобто виходить, що глядачі стали свідками ситуації, яку найкраще описує такий фразеологізм: "Найшла коса на камінь".

Що ж далі

Обидва гравці вже неодноразово наголошували на тому, що здаватися вони не збираються. Наразі стрімери намагаються зловити один одного на помилці. А якщо точніше, то ці гравці в Age of Empires II чекають, коли хтось з них повністю засне. Варто додати, що час від часу геймери все ж таки сплять. Щоправда, довго цього вони робити не можуть, бо є ж опонент, який готовий напасти в будь-який момент.

Цікаво, що стрімерам вже навіть пропонували певні суми за капітуляцію. Але для обох це принципове питання, тому подібні пропозиції вони відхиляють. Геймери лише відзначають, що готові грати стільки, скільки потрібно буде для перемоги. А тому дуже цікаво буде подивитися, чим же завершиться таке епічне протистояння.

Момент, коли Rubenstock майже переміг: відео