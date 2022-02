Для історії ігрової індустрії січень 2022 року став одним з найзнаковіших. А все тому, що саме минулого місяця було оголошено про три найдорожчі угоди: Take-Two та Zynga, Microsoft і Activision Blizzard, Sony й Bungie.

До теми Конкуренція з Microsoft і ціна в 3,6 мільярда доларів: все про угоду Sony та Bungie

Цікаво, що згідно з даними одразу кількох відомих осіб, це був лише початок. Такою інформацією першим поділився колишній редактор порталу PC Gamer Ґері Вітта. Два тижні тому він написав, що угода між Microsoft і Activision Blizzard – це точно не найголовніша подія року в ігровій індустрії. Конкретизувати він не став, а тому більшість користувачів досить скептично поставилися до його інформації.

Щоправда, вже після придбання Bungie про подібне заговорили й інші представники ігрової індустрії. Наприклад, організатор премії The Game Awards Джефф Кілі написав, що зараз на фінальній стадії перемовин перебуває одразу кілька масштабних угод. Конкретизувати він також не став, але додав, що таку інформацію отримав з кількох джерел.

Здається, схожими даними володіє й відомий журналіст Джефф Грабб. Під час останньої своєї трансляцій він сказав, що вже незабаром можуть оголосити про нову масштабну угоду, а також додав фразу "It Takes Two To Tango". Відзначимо, що її зазвичай використовують як фразеологізм, який означає, що для досягнення певної цілі потрібна взаємодія між всіма учасниками.

Але геймери одразу ж припустили, що в такий спосіб він натякає на відому компанію Take-Two чи популярну відеогру It Takes Two. Варто відзначити, що ці два припущення журналіст вже спростував, щоправда, на цьому шанувальники ігор не зупинилися.

Вони виявили, що у відеогрі Resident Evil 5 є досягнення, яке називається "It Takes Two To Tango". А тому зараз геймери припускають, що Джефф Грабб натякав на компанію Capcom. Додамо, що останнє припущення він поки не спростовував.

Це може вас зацікавити – Microsoft йде в Мета, Вєсті Глобалайз: відео